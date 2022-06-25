شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطرح ميزة Enhanced Autopilot للمستخدمين في الولايات المتحدة والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة تسلا وفرت ميزة القيادة الآلية المحسنة Enhanced Autopilot للمستخدمين في كل من الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لـ تقرير Teslarati، ففي الولايات المتحدة تبلغ تكلفة القيادة الآلية المحسنة 6000 دولار، وفي الوقت نفسه، في الصين تبلغ تكلفتها حوالي 31970 يوانًا (4779 دولارًا)، وفيما يتعلق بالميزات المضمنة في القيادة الآلية المحسنة هي Navigate on Autopilot و Auto Lane Change وAutopark وSummon وSmart Summon.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت تسلا القيادة الآلية المحسنة في نيوزيلندا وأستراليا، وفي نيوزيلندا ، تكلف القيادة الآلية المحسنة حوالي 3615 دولارًا، وفي أستراليا ، يكلف حوالي 3579 دولارًا، ويوفر القيادة الآلية المحسنة نفس الميزات في جميع البلدان الأربعة.

وبعد إصدار القيادة الآلية المحسنة في نيوزيلندا وأستراليا ، ألمح ماسك إلى أن تسلا ستفكر في إعادة إطلاق القيادة الآلية المحسنة في بلدان أخرى، واستفسر مالك شركة Tesla Trevor Page عن برنامج Enhanced Autopilot قائلاً إن "FSD لا تزال باهظة الثمن بالنسبة لما تحصل عليه".

وحاليًا ، تبلغ تكلفة Tesla Full Self-Driving (FSD) 12000 دولار وتوفر جميع وظائف الطيار الآلي الأساسي والقيادة الآلية المحسنة بالإضافة إلى إشارة المرور والتحكم في إشارة التوقف.