شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التليفون اشتكى.."كابتن أمريكا" يغير هاتفه الـ iphone 6s بعد 7 سنوات خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما بدأت "مارفل" مع Iron Man (2008)، حيث قدم توني ستارك (الذي يلعبه روبرت داوني جونيور) باعتباره الملياردير الهندسي العبقري، لم يكن لدى المشاهدين العاديين فكرة أن Marvel لديها خطة كبيرة لإعداد سلسلة كبيرة من الأفلام، حيث استمر هذا الخط وصولا لـ Captain America: The First Avenger (2011) ستيف روجرز (الذي لعبه كريس إيفانز) باعتباره الجندي الخارق الذي سيواصل قيادة المنتقمون في MCU.

والآن ، بعد عقد وثلاث مراحل من MCU، ربما يكون Captain America هو الدور الأكثر سهولة في التعرف عليه الذي قام به الممثل حتى الآن، وقد كان لدى إيفانز تفاصيل مثيرة للاهتمام لمشاركتها مؤخرًا، حيث انتقل الممثل إلى Instagram لمشاركة أنه أخيرًا يقوم بالترقية من جهاز iPhone 6s الخاص به.

لذا، فهو يستخدم الهاتف منذ فترة طويلة الآن، ويمكن القول إن هذا هو نوع من الولاء عندما يتعلق الأمر بالإنسان والأداة، حيث نشر الممثل على حساب Instagram الخاص به: "كان لدينا انطلاقة جيدة، سأفتقد زر الصفحة الرئيسية الخاص بك، لن أفوت المعركة الليلية لمحاولة دفعك إلى الشحن، أو صورك المحببة، أو انخفاضاتك المفاجئة من بطارية 100٪، إلى 15٪، إلى نفادها تمامًا في غضون دقائق.. كانت رحلة برية، استرح بهدوء يا صديقي".



الجدير بالذكر أن ثروة كريس إيفانز تقدر بحوالي 80 مليون دولار، أما فيما يتعلق بأيفون 6s، فقد تم الكشف عنه في سبتمبر 2015، وجاء الهاتف بشاشة 4.7 بوصة بالإضافة إلى دعم الشاشة بخاصية 3D Touch و multitouch التى تسهل من استخدام الهاتفين والوصول إلى التطبيقات بكل سهولة، حيث يضغط المستخدم على التطبيق لتظهر أمامه عدد من الخيارات المختلفة بدلا من الطرق التقليدية لفتح التطبيق بفضل دعم الشاشة بعدد من المستشعرات الذكية المتطورة التى يمكنها تحديد نوع وحجم الضغط عليها بدقة بالغة.

وجاء الهاتف بمعالج بمعالج A9 والذى يعتبر 70% أسرع من A8 السابق، والمعالج الجديد يدعم الألعاب بشكل كبير، والهواتف الجديدة تأتى مع الجيل الثانى من مستشعر بصمة الإصبع Touch ID أسرع وأدق مرتين من الجيل الأول، بالإضافة إلى كاميرا شديدة التطور 12 ميجابيكسل بدقة 50% أفضل من سابقتها، وهى مزودة بميزة Autofocus قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط الصور السيلفى.