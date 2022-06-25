شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحث مستخدمي واتس آب على تنشيط إعداد جديد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم حث مستخدمي واتساب على تنشيط إعداد جديد مهم، يمكن أن ينقذك من إحراج كبير في المستقبل، ففي وقت سابق من هذا العام، أضاف واتساب ميزة جديدة تسمى الرسائل المختفية، وهى نصوص تدمر نفسها تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة.



كيف تقوم بتنشيط رسائل واتساب التي تختفي؟ كيف تقوم بتنشيط رسائل واتساب التي تختفي؟ افتح تطبيقك على الهاتف المحمول ثم انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية.

ابحث عن الرسائل المختفية ثم اضبط مفتاح التبديل على وضع التشغيل.

ثم اختر فترة زمنية تختفي فيها الرسائل - 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا حسبما نقل موقع ذا صن.

ستظهر رسالة في الدردشة تؤكد تشغيل "إخفاء الرسائل".

لتمكينها في محادثة موجودة، تحتاج إلى أرشفتها ثم إلغاء أرشفتها أولاً.

يمكنك أيضًا تمكين Disappearing Messages في محادثات معينة من خلال النقر على الإعدادات الفردية لجهة اتصال WhatsApp.

لكن إذا قام شخص ما بالتقاط الشاشة أو تسجيل الدردشة الخاصة بك، فلا توجد طريقة لإزالة هذا المحتوى من هاتفه باستخدام ميزة واتساب الرسمية.

كما هو الحال دائمًا، فإن أفضل طريقة لإبعاد المحتوى المحرج أو المؤسف عن الإنترنت هي عدم نشره في المقام الأول.

ولكن إذا كنت قلقًا بشكل خاص، فإن استخدام الرسائل المختفية يعد نظامًا رائعًا للاستخدام.

يذكر أنه سيتم حذف الرسائل النصية المرسلة فقط بعد تنشيط "الرسائل المختفية". لن يعود في الوقت المناسب ويفرك الرسائل القديمة لك.

لن يتم حذف النصوص أيضًا في الدردشات الأخرى التي تمت إعادة توجيهها إليها.

وستظل الرسائل المختفية مخزنة في النسخة الاحتياطية للمستلم - ولكن سيتم حذفها عندما يستعيد هذا المستخدم من النسخة الاحتياطية.

قد يتسبب اقتباس الرسائل أيضًا في بقاء النص في الدردشة، على الرغم من حذف الرسالة الأصلية.