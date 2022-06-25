شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة المدارية Mars Express تحصل على ترقية للبرنامج بعد 19 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعتقد أن أجهزة الكمبيوتر في مكتبك قد فات موعد تحديثها؟ ربما لا يقارنون بواحدة من أشهر المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. تقوم وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بترقية برنامج MARSIS (رادار المريخ المتقدم للسبر تحت السطحي والأيونوسفير) الخاص بمركبها Mars Express المداري بعد 19 عامًا من إطلاقه في يونيو 2003.

تم إنشاء الكود الأصلي باستخدام مجموعة أدوات مصممة لنظام التشغيل ويندوز 98 - هناك أجهزة كمبيوتر في أحدث من نظام التشغيل مايكروسوفت.

يعد التحديث بتحسين كفاءة مركبة Mars Express بشكل كبير. جمعت الطريقة الأولية كميات كبيرة من البيانات عالية الدقة التي أغرقت الذاكرة بسرعة. باستخدام البرنامج الجديد ، يمكن للعلماء التخلص من البيانات غير الضرورية. يتيح ذلك تشغيل MARSIS لخمس مرات أطول من ذي قبل ، ويغطي مساحات أوسع بكثير من المريخ وفوبوس في ممر معين حسبما نقل موقع Engadget.

يجب أن يساعد التحسين في استكشاف المستويات تحت السطحية للمريخ وفوبوس بتفاصيل أكبر. يأمل الباحثون أن تسمح لهم الدقة الإضافية بتأكيد الإشارات بسرعة على وجود ماء سائل بالقرب من القطب الجنوبي للمريخ. في الواقع ، سيضمن تجديد MARSIS أن تتمكن Mars Express من مواصلة مهمتها.

تشتهر Mars Express باكتشاف العلامات السابقة للمياه السائلة على الكوكب الأحمر ، ولكنها معروفة أيضًا بالتقاط صور مثيرة لمشهد المريخ. في حين أنه لن يكون بالضرورة عناوين رئيسية مماثلة كنتيجة للتحديث ، إلا أنه يجب أن يظل مناسبًا حيث قد يصبح قديمًا.