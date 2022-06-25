شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الإصدار 103 لتسهيل مزامنة العناصر بين هواتف أندرويد وأجهزة كروم بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Google الإصدار 103 من نظام التشغيل Chrome OS ، والذى يتضمن ميزات تسهل على المستخدمين مشاركة الأشياء بين أجهزة Chromebooks وأجهزة Android.

وكما أعلنت الشركة في CES ، فإن Phone Hub يحصل على ترقية من جهاز Chromebook ، وستتمكن فورًا من الوصول إلى أحدث الصور التي التقطتها بهاتفك ، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت، وفقا لتقرير engadged.

وعندما تلتقط صورة بهاتفك ، ستظهر تلقائيًا فى قسم الصور الحديثة فى Phone Hub (والذي يسمح لك بالتحكم في بعض ميزات جهازك المحمول من الكمبيوتر المحمول)، وستحتاج إلى الضغط فوق الصورة لتنزيلها ، وعلى الرغم من أنها خيار أكثر أناقة من الانتقال إلى موقع صور Google أو إرسال صورة عبر البريد الإلكترونى.

والجديد أيضًا هو طريقة لتوصيل جهاز Chromebook بالإنترنت بسرعة أكبر إذا كنت تحاول ربط الكمبيوتر المحمول بشبكة WiFi محفوظة بالفعل على هاتف Android الخاص بك ، فيمكنك استخدام ميزة المشاركة القريبة من خلال الانتقال إلى علامة تبويب شبكة WiFi في إعدادات الإنترنت بهاتفك وبعد تحديد خيار المشاركة يمكنك الضغط فوق الزر القريب واختيار Chromebook الذي تريد الاتصال به عبر الإنترنت، و يجب أن يتمكن جهاز Chromebook بعد ذلك تلقائيًا من الوصول إلى الإنترنت وحفظ بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت Google أن تطبيق Chrome OS Screencast الذى أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الشهر سيبدأ فى طرحه هذا الأسبوع، ويمكنك استخدام ذلك لتسجيل الفيديو وقصه ونسخه.

وفي وقت لاحق من هذا الصيف ، ستحصل أجهزة Chromebook على دعم الاقتران السريع لمئات من طرز سماعات البلوتوث بما في ذلك بالطبع Pixel Buds، وسيحفظ Fast Pair سماعات الرأس فى حساب Google الخاص بك بحيث يمكن لكل من Chromebook وهاتف Android الاتصال بها بسرعة.

وقالت Google إنها ستطرح المزيد من الميزات لجعل أجهزة Chromebook وأجهزة Android تعمل بشكل أفضل مع بعضها البعض في وقت لاحق من هذا العام، وتتطلع الشركة إلى إخراج صفحة من دليل التشغيل الخاص بشركة Apple مع تحديثات مثل هذه.

ولطالما قدمت Apple تكاملاً عميقاً بين أجهزتها ، بما في ذلك ميزات مثل مشاركة كلمات مرور WiFi ومزامنة الصور على iCloud ، مما يساعدها على جذب المزيد من الأشخاص للاستثمار فى نظامها البيئى.