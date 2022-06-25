شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Microsoft Edge يوفر ميزة "Clarity Boost" المتدفقة على Xbox.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأمل Microsoft في جعل Edge المتصفح المفضل للاعبين، وتطرح الشركة مجموعة من التحديثات المتعلقة بالألعاب لمعظم المستخدمين، بما فى ذلك الامتيازات الخاصة ببث الألعاب، وتعمل ميزة Clarity Boost الجديدة (إذا كانت قيد التطوير) على تحسين الجودة المرئية لعناوين وحدة التحكم عند استخدام Xbox Cloud Gaming على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 أو 11، وفقا لتقرير engadged.

ولن تجعلك تقنية الارتقاء المكانى تنسى أنه تدفق ، لكن النموذج الذى قدمته Microsoft يشير إلى أنها ستقلل من المظهر الموحل الذى يصيب الألعاب البعيدة أحيانًا.

ولن تحتاج إلى اشتراك Xbox Game Pass Ultimate لإجراء التحسينات الأخرى، وسيشاهد مستخدمو Windows 10 و 11 أيضًا تبديلًا في وضع الكفاءة الذي يقلل تلقائيًا من استخدام موارد Edge عند بدء تشغيل لعبة الكمبيوتر، وقد لا تضطر إلى إغلاق المستعرض الخاص بك لاستخراج آخر انخفاض فى الأداء من نظامك.

وبغض النظر عن النظام الأساسى ، هناك صفحة رئيسية اختيارية مخصصة للألعاب توجهك إلى الأخبار والبث المباشر والإصدارات الجديدة والوصول السريع إلى كتالوج Xbox Cloud Gaming، ويمكنك أيضًا زيارة قائمة الألعاب المخصصة التي تقدم أركيدًا مجانية للعب وألقابًا غير رسمية لإبقائك مستمتعًا أثناء الاجتماعات الهادئة.

وهذا ليس أول متصفح مصمم للاعبين، وتم إطلاق Opera GX قبل ثلاث سنوات بميزات مماثلة ، مثل انخفاض استخدام الموارد والوصول السريع إلى البث المباشر، وقد تكون ميزات Microsoft مثل Clarity Boost أكثر جاذبية في بعض الحالات ، ومع ذلك ، فإن انتشار Edge فى أنظمة Windows يمنحها احتمالات أفضل للتبنى على نطاق واسع.