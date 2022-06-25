شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX يدفع Super Heavy Booster إلى لوحة التشغيل لاختبار المفاتيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم نقل معزز Super Heavy من الجيل التالى من SpaceX إلى منصة الإطلاق المدارية فى موقع Starbase فى بوكا تشيكا ، تكساس قبل أول اختبار حريق ثابت باستخدام جميع محركات Raptor البالغ عددها 33.

تمت الرحلة من ملجأها إلى منصة الإطلاق أمس الخميس وجاءت بعد 10 أيام من حصول SpaceX على إذن من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للمضي قدمًا فى الاستعدادات للإطلاق بعد مراجعة بيئية مطولة، وفقا لتقرير digitartlend.

وشاركت SpaceX عدة صور للداعم Super Heavy الضخم الذي يتم نقله بعناية إلى لوحة التشغيل، ويشير المهندسون الذين يسيرون بالقرب من Super Heavy إلى المقياس الحقيقى للداعم الذي يبلغ ارتفاعه 229 قدمًا ، على الرغم من أن السيارة ستمتد إلى 394 قدمًا عندما يتم وضع المرحلة الثانية من Starship في الأعلى.

ويتضمن اختبار إطلاق النار الثابت تثبيت الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بإحكام على الأرض قبل إطلاق محركاته لفترة قصيرة لاختبار ما إذا كانت السيارة تعمل بشكل صحيح.

في حين أن SpaceX قد أجرى بالفعل اختبارًا ثابتًا لإطلاق النار لعدد صغير من محركات Super Heavy's Raptor ، إلا أنه لم يشعل جميع المحركات البالغ عددها 33 فى نفس الوقت، إذا كان قادرًا على القيام بذلك ، فيجب أن يكون مشهدًا رائعًا، هذا لأن الصاروخ قادر على دفع 17 مليون رطل، مما يجعله أقوى مركبة فضائية على الإطلاق تطير عندما تنطلق في النهاية.

ويمكن أن تتم إجراءات إطلاق النار الثابت في الأيام القادمة إذا سارت الأمور على ما يرام وقامت إدارة الطيران الفيدرالية بمنح سبيس إكس تصريحًا نهائيًا للإطلاق ، فيمكن للشركة إرسال المرحلة الأولى من المركبة الفضائية سوبر ثقيل والمرحلة الثانية من المركبة الفضائية - المعروفة مجتمعة باسم المركبة الفضائية - في أول رحلة اختبار مدارية لها في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس.

وفى النهاية، يريد SpaceX استخدام Starship للمهام المأهولة إلى سطح القمر، وسبيس إكس هى واحدة من عدد من شركات الفضاء التجارية التي تعمل مع ناسا في برنامج أرتميس ، وهى مبادرة تهدف إلى الدخول في حقبة جديدة من استكشاف الإنسان للفضاء بزيارات مأهولة إلى القمر وربما المريخ.

ويشير الجدول الزمنى الحالى إلى أن ناسا ستهبط بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فى موعد لا يتجاوز عام 2025 باستخدام مركبة فضائية معدلة، فى حين أن أول زيارة مأهولة إلى المريخ يمكن أن تتم فى أواخر 2030 أو أوائل 2040.

ولكن في الوقت الحالي، تتجه كل الأنظار إلى Super Heavy وهى تقترب من اختبار حريق ثابت رئيسى ورحلة مدارية أكثر أهمية .