شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرادات BlackBerry تتفوق فى مجالى تقنيات السيارات والأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة BlackBerry الكندية تقديرات وول ستريت لإيرادات الربع الأول، مدعومة بالنمو في منتجات السيارات وقطاعات خدمات الأمن السيبراني، حيث أدى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وتقنيات السيارات المتصلة إلى زيادة مبيعات برامج سيارات BlackBerry المستخدمة في السيارات التي تصنعها العديد من الشركات.

وقالت بلاك بيري إن الإيرادات من قطاع إنترنت الأشياء الذي يشمل منتجات السيارات نمت بأسرع نمو في الربع المذكور عند 19 في المائة، بهامش إجمالي قدره 84 في المائة، وتساعد منتجات سيارات BlackBerry في تشغيل مجموعة من الوظائف بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ووحدات المعلومات والترفيه وتقنيات السيارات المتصلة التي تسمح للسيارات بالوصول إلى الإنترنت.

وارتفعت الإيرادات من قطاع الأمن السيبراني للشركة، وهو أكبرها، بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 113 مليون دولار مع هجرة المزيد من الشركات إلى المنصات السحابية التي تدعم الاتجاه الذي يغذيه الوباء للعمل عن بعد، وتراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 3.4 في المائة إلى 168 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مايو ، لكنها تجاوزت متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 160.7 مليون دولار ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

واتسعت الخسارة الصافية إلى 181 مليون دولار، أو 35 سنتًا للسهم، من 62 مليون دولار، أو 11 سنتًا للسهم، قبل عام، وباستثناء البنود، أبلغت BlackBerry عن خسارة قدرها 5 سنتات لكل سهم، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.