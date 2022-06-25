شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلاف بين سبيس إكس ديش وستارلينك لاستخدام شبكة 5G .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة سبيس إكس في خطاب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC ) إن خطة ديش لاستخدام الطيف الراديوي 12 جيجاهرتز لشبكة 5G الخاصة بها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink ، وكتب ديفيد غولدمان ، كبير مديري سبيس إكس: "إذا نجحت جهود ديش فى الضغط ، فإن دراستنا تظهر أن عملاء ستارلينك سيواجهون تداخلًا ضارًا أكثر من 77% من الوقت وانقطاع كلى للخدمة 74% من الوقت ، مما يجعل ستارلينك غير قابل للاستخدام بالنسبة لمعظم الأمريكيين".

وطلبت Dish من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) السماح لها باستخدام نطاق 12 جيجا هرتز لشبكة 5G للأرض ، على الرغم من تداخل الأقمار الصناعية المحتمل مع Starlink والخدمات الأخرى ، بما في ذلك شبكة الأطباق الخاصة بها، ونشرت Dish وحلفاؤها في تحالف 5Gfor12GHz مؤخرًا بحثًا يقول إن القيام بذلك سيكون "ممكنًا للغاية" وأن Starlink والخدمات المماثلة "لن تواجه أي تداخل ضار مع 5G."

ومع ذلك ، وصفت سبيس إكس التحليل بأنه "خاطئ" وأخبرت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنه "لا يوجد مهندس معقول" سيصدق الدراسات، وقالت "سبيس إكس تحث اللجنة على التحقيق فيما إذا كانت ديش و RS Access المملوكة لشركة Dell قد قدمت تقارير مضللة عن عمد، وفقا لتقرير engadged.

وأشارت الشركة المملوكة لشركة Elon Musk أيضًا إلى أن الدراسات لا تتوافق مع إيداعات Dish الخاصة من ديسمبر 2019 إلى أن "المشاركة المتزامنة للطيف غير قابلة للتطبيق فى النطاق 12 جيجا هرتز."

وقال Dish أن "المهندسين الخبراء يقومون بتقييم مزاعم SpaceX في الإيداع" ، في بيان لشبكة CNN Business ، لكن لا يوجد تعليق حتى الآن من FCC، وفى السابق وصفت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل الحالة بأنها "واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا لدينا وسوف يتطلب الأمر الكثير من العمل الفني للتأكد من أن موجات الأثير يمكن أن تستوعب كل تلك الاستخدامات المختلفة دون تدخل ضار."

ودارت معارك الطيف الترددى بشكل متكرر على مدى السنوات العديدة الماضية ، وكان من أحدثها التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس في استخدام الطيران، ووجدت الدراسات الحديثة أن البلدان التي تستغل الطيف وسعت اقتصاداتها بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى.