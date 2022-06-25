شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع سعر "آبل ميوزك" للطلاب فى أمريكا وكندا والمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بزيادة الرسوم الشهرية للطلاب المقيمين في الولايات المتحدة باستخدام Apple Music.

ورصدت شركة AppleInsider ارتفاع الأسعار يعنى أنه سيتم الآن فرض رسوم على الطلاب في الولايات المتحدة بقيمة 5.99 دولارًا شهريًا مقابل خدمة البث ، مما يمثل زيادة قدرها دولار واحد، وفقا لتقرير digitartlend.

ولم تعلن شركة Apple عن التغيير رسميًا ولكن يبدو أنه تمت إضافته إلى موقعها على الإنترنت يوم الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع.

كما تمت زيادة رسوم الطلاب على Apple Music بمقدار مماثل في كندا والمملكة المتحدة ، ويتبع ارتفاع أسعار الشهر الماضى لخدمة البث المباشر فى الأسواق الأخرى ، بما فى ذلك أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والهند وكينيا وإسرائيل وسنغافورة ، والمملكة العربية السعودية.

وفى ذلك الوقت ، أرسلت شركة Apple بريدًا إلكترونيًا لإخطار الطلاب المشتركين بالزيادة في الرسوم الشهرية، وليس من الواضح ما إذا كان قد أرسل بريدًا إلكترونيًا مشابهًا إلى الطلاب المشتركين في Apple Music في الولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة.

وبصرف النظر عن خطة Voice محدودة نوعًا ما لـ Apple Music بسعر 4.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، لا يزال الطلاب يحصلون على أفضل سعر لخدمة دفق الموسيقى من Apple، وتشمل المستويات البديلة المستوى الفردى الذى يكلف 9.99 دولارًا في الشهر ، والعائلة التى توفر وصولاً غير محدود لما يصل إلى ستة أشخاص مقابل 14.99 دولارًا فى الشهر.

ويمكن للطلاب الذين يبحثون عن خدمة بث موسيقى مجانية تجربة طبقة Spotify المدعومة بالإعلانات ، على الرغم من وجود قيود عليها، الاستماع على الهاتف المحمول على سبيل المثال ، يتضمن تحديد مسار عشوائي من بين الأغاني المفضلة لديك بدلاً من السماح لك بتحديد اختياراتك الخاصة.

ومع ذلك، فإن إصدار سطح المكتب من Spotify يتيح لك اختيار ما تستمع إليه بحرية، بالنسبة إلى شيء مشابه لـ Apple Music من حيث الميزات ، فإن Spotify تتقاضى 4.99 دولارًا أمريكيًا فى الشهر ، أى أقل بدولار من عرض Apple Music المكافئ ونصف سعر خدمة Spotify's Premium.