شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن نهاية دعم ويندوز 8.1 فى يناير 2023 وترسل رسائل للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Microsoft لإرسال رسائل تذكير إلى مستخدمى Windows 8.1 بأن الدعم سينتهي فى 10 يناير 2023، وسيبدأ عملاق البرمجيات فى إرسال إعلامات إلى أجهزة Windows 8.1 الحالية الشهر المقبل ، كتذكير أول قبل قطع الدعم فى يناير 2023.

وستكون الإشعارات مشابهة لتلك التى استخدمتها Microsoft فى الماضى لتذكير مستخدمى Windows 7 بتواريخ انتهاء الدعم ، وتوقف Microsoft فى الأصل عن دعم Windows 8 فى عام 2016 ، لكن تحديث Windows 8.1 سيتوقف عن الدعم بالكامل فى يناير 2023، وفقا لتقرير theverge.

ولن تقدم Microsoft برنامج تحديث الأمان الموسع (ESU) لنظام التشغيل Windows 8.1 ، لذلك لن تتمكن الشركات من الدفع مقابل المزيد تصحيحات الأمان وسيتعين عليك الترقية أو قبول مخاطر تشغيل البرنامج بدون تحديثات الأمان.

وكان Windows 8.1 إصلاحًا كبيرًا إلى حد كبير لاستقبال Windows 8 ، وقدم Windows 8 رؤية جديدة تتمحور حول اللمس لمستقبل Microsoft ، لكنها تخلت عن سطح المكتب التقليدى وزر Start بطريقة كبيرة لدرجة أن العديد من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي رفضوها، ولم يتماشى نظام التشغيل الأول مع الأجهزة المحمولة مع ما يريده المستخدمون ، وأعاد Windows 8.1 زر البدء فى إقرار من Microsoft بأنه قد أفسد.

وعلى الرغم من تحسينات تحديث Windows 8.1 ، فإن عصر Windows 8 سيكون أحد عصر Microsoft وسيحرص العديد من عملائها على نسيانها، وحاولت Microsoft تحديث Windows في مواجهة منافسة iPad ، وانتهى الأمر بإبعاد العديد من عملائها المخلصين بدلاً من ذلك، ووصل Windows 10 فى عام 2015 وتراجع عن العديد من أجرأ تغييرات Windows 8 ، وذهب Windows 11 إلى أبعد من ذلك عن طريق إزالة Live Tiles التى تشبه Windows Phone من قائمة Start وإصلاح العديد من الآثار القديمة التي كانت موجودة في Windows لعقود.

وسيحتاج مستخدمو Windows 8.1 الآن إلى تحديد ما إذا كانوا يريدون ترقية نظام التشغيل الخاص بهم أو شراء جهاز كمبيوتر جديد، ولن تدعم معظم أجهزة Windows 8.1 نظام Windows 11 كما تعترف Microsoft نظرًا لمتطلبات وحدة المعالجة المركزية الصارمة الخاصة بها .

ويوضح Microsoft أن "معظم أجهزة Windows 8.1 أو Windows 8 لن تفى بمتطلبات الأجهزة للترقية إلى Windows 11 ، حيث يمكن ترقية أجهزة كمبيوتر بديلة متوافقة مع Windows 8 و 8.1 إلى Windows 10 عن طريق شراء إصدار كامل من البرنامج وتثبيته فى مذكرة الدعم .

وهذا يجعل Windows 10 هو المسار المحتمل للترقية، والذى سيستمر فى الدعم حتى 14 أكتوبر 2025، ولن تتوقف أجهزة Windows 8.1 بشكل سحرى عن العمل فى 10 يناير 2023 ، ولكن بدون تحديثات البرامج وإصلاحات الأمان ، فإن الاستمرار فى تشغيل OS العام المقبل، ويحتوى موقع دعم Microsoft على مجموعة من الأسئلة الشائعة والمقالات لمساعدة مستخدمى Windows 8.1 على ترقية الملفات أو نقلها إلى جهاز جديد.