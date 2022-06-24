شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إلغاء متابعة شخص ما على فيس بوك.. خطوات الـ unfollow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيس بوك طريقة سهلة لإلقاء نظرة على ما يفعله أصدقاؤنا وأفراد عائلتنا، لكن في بعض الأحيان ، قد تتضايق من تكرار منشورات شخص ما ومقالاته وآرائه وأنشطة أخرى من هذا القبيل.

ولحسن الحظ ، هناك خيار لإلغاء متابعة "شخص ما" على فيس بوك أو عمل "unfollow " له، بحيث لا تكون مشاركاته مرئية لنا بعد الآن، ومع ذلك ، ستظلان أصدقاء على فيس بوك ، وتتبادل الرسائل على Messenger ، ولكن لا يتعين عليك مشاهدة منشوراتهم في آخر الأخبار.

ويمكنك إلغاء متابعة المستخدمين إما عن طريق النقر على المنشور الذي نشروه أو يمكنك البحث مباشرة في ملفهم الشخصي وإلغاء متابعتهم.

1. انتقل إلى المنشور الذي نشره الشخص الذي تريد إلغاء متابعته

2. انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من المنشور

3. انقر فوق إلغاء المتابعة، لن ترى مشاركاتهم بعد الآن

4- انتقل بعد ذلك إلى صفحة الملف الشخصي للشخص

5- اشر بالماوس فوق المتابعة من بالقرب من صورة الغلاف الخاصة بهم

6- انقر فوق إلغاء المتابعة