شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. أبل تطلق سماعة جديدة فى يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحلل التكنولوجي Ming-Chi Kuo في منشور على المدونة إنه "من المرجح" إطلاق سماعة رأس الواقع المختلط من Apple بحلول يناير 2023، وقال إن الجهاز يمكن أن يكون "عامل تغيير محتمل في صناعة سماعات الرأس" وأن إطلاقه سيسرع من نمو قطاع سماعات الرأس.

وقال المحلل التقني: "على الرغم من أن Apple كررت مرارًا وتكرارًا تركيزها على الواقع المعزز ، إلا أنني أعتقد أن دعم Apple AR / MR للفيديو يمكن أن يقدم أيضًا تجربة غامرة ممتازة"، "لذلك ، فإن إطلاق Apple AR / MR سيعزز الطلب على الألعاب الغامرة / ترفيه الوسائط المتعددة."

وقال: "بعد أن تطلق Apple سماعات AR / MR ، أعتقد أن منافسي Apple العالميين سيتنافسون لتقليدها ، مما يقود صناعة أجهزة سماعات الرأس إلى المرحلة التالية من النمو السريع والاستفادة من الخدمات ذات الصلة ونظام المحتوى"، وأضاف أيضًا أن سماعة الرأس AR / MR القادمة ستكون "المنتج الأكثر تعقيدًا" من شركة التكنولوجيا العملاقة.

ويقال أن شركة Apple تعمل على منتج قائم على الواقع المعزز لسنوات حتى الآن، وكان لدى الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook مؤخرًا شيء لمشاركته على سماعات الرأس AR / MR، وقال مسؤول التكنولوجيا ، في مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي ، لمحبي شركة آبل: "ابقوا على اطلاع وسترى ما لدينا لتقديمه". قال كوك هذا ردًا على سؤال حول ما يعتقد أنه الأشياء الأساسية المطلوبة لمنتجات الواقع المعزز لكي تنجح في السوق الاستهلاكية.

ورد كوك على هذا بالقول: "أنا متحمس للغاية بشأن الواقع المعزز كتقنية. الشيء الحاسم في أي تقنية ، بما في ذلك الواقع المعزز ، هو وضع البشرية في صميمها. وهذا ما نركز عليه كل يوم. الآن كمثال ، لدينا أكثر من 14000 تطبيق ARKit في App Store والتي توفر تجربة AR لملايين الأشخاص حول العالم. ولكن على الرغم من ذلك ، أعتقد أننا ما زلنا في المرحلة المبكرة من كيفية تطور هذه التكنولوجيا، لم أستطع أكثر حماسًا بشأن الفرص المتاحة في هذا المجال ، لذا ترقبوا لمعرفة ما لدينا لتقديمه في هذا الفضاء. "