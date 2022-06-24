شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكبر بكتيريا بالعالم ترى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء أكبر بكتيريا معروفة في العالم في مستنقع غابات المانجروف بمنطقة البحر الكاريبي، وهى كبيرة للدرجة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة لضخامتها، وفقا لموقع " CNN".

أوضح جان ماري فولاند، عالم الأحياء البحرية في مختبر لورانس بيركلي الوطني والمؤلف المشارك للورقة البحثية، التي أعلنت عن الاكتشاف، أمس الخميس، في مجلة ساينس، إن الخيوط البيضاء الرقيقة، التي تقارب حجم رمش عين الإنسان، هي "أكبر بكتيريا معروفة حتى الآن".



تقرير CNN

وعثر أوليفييه غروس، المؤلف المشارك وعالم الأحياء بجامعة جزر الهند الغربية وجويانا الفرنسية، على المثال الأول لهذه البكتيريا المسماة ثيومارغريتا ماغنيفيكا، أو "لؤلؤة الكبريت الرائعة" التي تتشبث بأوراق المانجروف الغارقة في أرخبيل جوادلوب في 2009.

لكنه لم يفطن على الفور إلى أنها بكتيريا بسبب حجمها الكبير المثير للدهشة، الذي يزيد قليلا عن ثلث البوصة (0.9 سم).

فيما كشف التحليل الجيني في وقت لاحق فقط أن الكائن الحي هو خلية بكتيرية واحدة.



البكتيريا التى عثر عليها



بكتريا



البكتريا

فيما أوضح الباحثون أنهم غير متأكدين من سبب ضخامة البكتيريا، لكن المؤلف المشارك فولاند افترض أنها قد تكون نوعا من التكيف لمساعدتها على تجنب التهامها من قبل كائنات أصغر.