شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 60% من الهواتف المميزة التى تُباع فى العالم هى "آيفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح القيمة الطموحة لشراء أيفون لشركة أبل ميزة كبيرة على منافسيها، فهناك مزايا معينة مرتبطة بشركة أبل وهي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ووفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint Research ، تهيمن أبل تمامًا على قطاع الهواتف المتميزة في العالم، حيث يتم تصنيف الهواتف المميزة أو ما يعرف بـ "premium phones" على أنه أي جهاز يتكلف أكثر من 400 دولار.

آيفون 13 هو الأفضل وفقًا لـ Counterpoint ، كان أيفون 13 هو الطراز الأكثر مبيعًا على مستوى العالم كل شهر منذ أكتوبر 2021، وهذا كشف كبير كما يعني أنه منذ إطلاقه قبل سبعة أشهر ، كان أيفون 13 يفوق منافسيه بالإضافة إلى سلسلة Pro من أبل آيفون، حيث استحوذ أيفون 13 على 23٪ من حصة السوق في القطاع المتميز ، مما يجعله متقدمًا على المنافسة.

فيما حصل آيفون 13 Pro Max و أيفون 13 Pro على 13٪ و 9٪ من حصة السوق على التوالي، ومن الواضح أن سلسلة أيفون 13 قد فعلت المعجزات لشركة أبل حيث أن 45 ٪ من إجمالي الهواتف المتميزة المباعة في هذه السلسلة كانت من الجيل الحالي من أجهزة أيفون.

وبشكل عام ، كان لشركة أبل حوالي 60٪ من حصة السوق في القطاع المتميز - وهو أيضًا أعلى حصة في الربع الأول لشركة أبل في القطاع المتميز منذ الربع الأول من عام 2017، ووجاءت سامسونج في المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 16٪ وشهدت انخفاضًا طفيفًا في هذا القطاع، وتعزو Counterpoint ذلك أساسًا إلى تأخر إطلاق سلسلة Galaxy S22 مقارنة بإطلاق سلسلة S21 في عام 2021.