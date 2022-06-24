شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تسرح 300 موظف لها حول العالم وأكثرهم بالولايات المتحدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Netflix بتسريح حوالى 300 شخص فى أحدث جولة من تخفيضات الوظائف وكانت معظم حالات التسريح فى الولايات المتحدة ، وفقًا لفاريتى وتأثر عدد من الإدارات.

وقال متحدث باسم Netflix للمنشور: "اليوم للأسف تركنا حوالى 300 موظف، بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية ، وأجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا، ونحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـ Netflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب.

وهذه هى الجولة الثانية من عمليات التسريح من Netflix بسبب تباطؤ نمو الإيرادات، وقامت بتسريح 150 موظفًا إلى جانب العديد من العمال بدوام جزئى والمقاولين فى مايو، ولدى الشركة حوالى 11000 موظف حول العالم.

كما تخلت Netflix عن 10 موظفين أو نحو ذلك من قسم التسويق والموقع الإخباري الداخلي ، Tudum فى أبريل ، وكانت عمليات التسريح هذه بسبب إعادة تنظيم فريق تسويق Netflix، وقيل إن هذه قرارات تجارية عادية ولم تكن مرتبطة بشكل مباشر بتخفيضات التكلفة.

وتأتى عمليات التسريح الأخيرة للعمال في أعقاب انخفاض حاد في سعر سهم Netflix ، الذي انخفض بنحو 70% منذ بداية العام، وفى الربع الأول من عام 2022 انخفض عدد مشتركى الشركة لأول مرة ، وانخفض بمقدار 200000 ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى انسحاب Netflix من روسيا وفقد 700000 مشترك هناك، وفى أحدث تقرير عن أرباحها قالت Netflix إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى مليونى مشترك فى الربع الحالى أيضًا.

جنبًا إلى جنب مع خفض التكاليف ، تبحث Netflix في المزيد من الطرق لتوليد الإيرادات، وتشمل هذه الخطط المدعومة بالإعلانات والرسوم الإضافية لأولئك الذين يشاركون حساباتهم مع أشخاص يعيشون فى أسر أخرى.

ومع ذلك ، تقوم الشركة بالتوظيف على جبهات أخرى ولا تزال تخطط للاستثمار بكثافة فى المحتوى، وقد خصصت حوالى 17 مليار دولار لهذا الغرض هذا العام، وتأتى أخبار تسريح العمال بعد أسبوع من إعلان Netflix عن سلسلة منافسة واقعية مبنية على دراماها الشاملة Squid Game، وسيحصل الفائز على 4.56 مليون دولار.