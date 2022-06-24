شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تجرى محاولة لتعديل مدار المحطة الفضائية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cygnus التابعة لها ستجري محاولة ثانية لتعديل المحطة الفضائية الدولية بعد فشلها بالمحاولة الأولى، وفقا لتقرير RT.

وجاء فى بيان صادر على الوكالة "يوم السبت 25 يونيو الجارى ستجرى محاولة لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية بالاعتماد على محركات مركبة Cygnus الأمريكية الملتحمة بالمحطة".

وكانت ناسا قد ذكرت "أن مركبة Cygnus قد حاولت فى الـ 20 من الشهر الجارى إجراء تعديل على مدار المحطة لكن المحاولة لم تنجح حينها، لذا تقرر إعادة المحاولة مرة أخرى في 25 يونيو، وتأجيل موعد انفصال هذه المركبة عن المحطة حتى 28 يونيو".

وبعد انفصال المركبة المذكورة عن المحطة ستقوم بإطلاق بعض أقمار CubeSat الصغيرة، وبعدها ستتوجه نحو الغلاف الجوى للأرض لتحترق فيه خلال أسبوعين تقريبا.

وأطلقت الولايات المتحدة مركبة Cygnus إلى الفضاء في 19 فبراير الماضي باستخدام صاروخ من نوع Antares مجهز بمحرك RD-181 روسي الصنع، والتحمت المركبة بالمحطة بعد يومين تقريبا، ونقلت Cygnus إلى المحطة حينها نحو 3.7 طن من الحمولة التي شملت أغذية ومياه ومعدات وأدوات للبحث العلمي، ومعدات لإجراء التجارب ودراسة شيخوخة الجلد في ظروف انعدام الجاذبية، إضافة إلى معدات لدراسة تأثير الأدوية على الأورام، ومعدات جديدة لدراسة زراعة النباتات فى الظروف الفضائية.