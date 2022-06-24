شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح تبديل التسمية التوضيحية المغلقة إلى أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنحك Twitter القدرة على تشغيل التسميات التوضيحية المغلقة أو إيقاف تشغيلها على جهازك المحمول.

وبدأت الشبكة الاجتماعية في طرح تبديل التسمية التوضيحية المغلقة للجميع على Android و iOS ، بعد شهرين من بدء اختبار الميزة، وطالما أن مقطع الفيديو المنشور على النظام الأساسى يحتوى على ترجمات متاحة ، فسترى زر CC فى الجزء العلوى الأيمن منه - ما عليك سوى الضغط عليه لإيقاف تشغيل الترجمة أو تشغيلها.

كما إنها إضافة رائعة لأغراض إمكانية الوصول ، لأنها تتيح لك عرض التسميات التوضيحية وقتما تشاء ، وسترى فقط زر CC على الويب وللحصول على ترجمات على الهاتف المحمول إذا تم إيقاف تشغيل الصوت.

علاوة على ذلك ، تختفي التسميات التوضيحية تلقائيًا عند توسيع مقطع فيديو ، لأن القيام بذلك يتيح تشغيل الصوت، وقبل بضع سنوات كان عليك الانتقال إلى إعدادات إمكانية الوصول لتشغيل ميزة التسميات التوضيحية المغلقة إذا كنت تريد رؤية ترجمات لمقاطع الفيديو الخاصة بك على الإطلاق.

ومع ذلك ، فإن الميزة لها قيود: لن يظهر الزر إلا لمقطع فيديو إذا تم توفير شرح له.

وقدم Twitter تسميات توضيحية تم إنشاؤها تلقائيًا لمقاطع الفيديو في ديسمبر ، وهو أمر لا علاقة له بهذه الميزة المعينة ، وفقًا لمتحدث تحدث إلى The Verge .

ومع ذلك ، لن تظهر إلا على مقاطع الفيديو المكتومة إلا إذا اخترت خيار رؤيتها في جميع الأوقات من خلال صفحة إعدادات إمكانية الوصول الخاصة بموقع الويب، ولا توجد أيضًا طريقة للإبلاغ عن التسميات التوضيحية التلقائية غير الدقيقة فى الوقت الحالى.