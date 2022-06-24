شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف عن أول روبوت مستقل يمكنه تحريك عربات كبيرة حول مستودعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت شركة أمازون على بناء جيش من موظفي الروبوت لفرز الحزم ونقل المنتجات بأمان حول مستودعاتها، وكشفت الشركة الآن عن أحدث روبوت لها يسمى Proteus، والذي تصفه بأنه أول روبوت متحرك مستقل بالكامل، ومثل روبوتات المستودعات الحالية في أمازون، تم تصميم Proteus لنقل العربات الكبيرة المليئة بالحزم حول أرضية المستودع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بينما يتعين على الروبوتات العادية الخاصة بها أن تعمل في منطقة محصورة بعيدًا عن العمال البشر، تقول أمازون إن Proteus سيكون قادرًا على التجول بحرية في المستودع.

يستخدم الروبوت تقنية أمازون الخاصة بالسلامة والإدراك والملاحة للتنقل بشكل مستقل وتجنب الاصطدام بالعاملين من البشر.

قالت الشركة في منشور على مدونة: "تاريخيًا، كان من الصعب دمج الروبوتات بأمان في نفس المساحة المادية التي يستخدمها الأشخاص"، مضيفة، "نعتقد أن Proteus سيغير ذلك مع الحفاظ على الذكاء والأمان والتعاون."

وتبدأ Proteus رحلتها المستقلة عبر المستودع، باستخدام تقنية مشابهة لتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة للتنقل عبر الممرات وتجنب العقبات، وتبعث شعاعًا أخضر أمامه أثناء تحركه، ويتوقف إذا خطا عامل بشري أمام الشعاع، وعندما تصل إلى وجهتها، تسقط اللوحة المركزية لأسفل وينزلق الروبوت للخارج وينتقل إلى GoCart التالية.

وقالت أمازون: "تم تصميم الروبوت ليتم توجيهه تلقائيًا لأداء عمله والتنقل بين الموظفين، مما يعني أنه لا داعي لأن يكون محصورًا في مناطق محظورة".

وأضافت أمازون، "يمكن أن يعمل بطريقة تعزز التفاعل البسيط والآمن بين التكنولوجيا والأفراد، مما يفتح نطاقًا أوسع من الاستخدامات الممكنة لمساعدة موظفينا".