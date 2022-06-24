شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ آريان 5 يطلق قمرين صناعيين للاتصالات إلى المدار من أمريكا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ أوروبي ثقيل الرفع قمرين صناعيين للاتصالات إلى مدار من أمريكا الجنوبية، حيث انطلق صاروخ Arianespace Ariane 5 من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو بغيانا الفرنسية، وكان ذلك بعد 47 دقيقة من نافذة الإطلاق البالغة 100 دقيقة، وهو الوقت الذي استغرقته شركة Arianespace الفرنسية لإجراء بعض الفحوصات الإضافية على الصاروخ.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، حمل صاروخ آريان 5، وهو نفس نوع الصاروخ الذي أطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا في 25 ديسمبر 2021، حمولتين في المهمة، وكلاهما من أقمار الاتصالات.

قال ممثلو Arianespace، إن كلا القمرين الصناعيين تم نشرهما في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض بحلول 40 دقيقة بعد الإقلاع، تمامًا كما هو مخطط، وسيتم تشغيل إحدى المركبات الفضائية، المسماة MEASAT-3d، بواسطة شركة الاتصالات الماليزية MEASAT.

وسيعزز هذا القمر الصناعي الجديد بشكل كبير سرعات النطاق العريض التي تصل إلى 100 ميجابت في الثانية في المناطق ذات الشبكة الأرضية المحدودة أو التي لا توجد بها شبكة في جميع أنحاء ماليزيا مع الاستمرار في توفير التكرار والقدرة الإضافية لتوزيع الفيديو بجودة HD و 4 K وفي النهاية 8K في آسيا بمنطقة المحيط الهادئ.

القمر الصناعي الآخر الذي تم إطلاقه، GSAT-24 ، سيتم تشغيله بواسطة NewSpace India Limited، وكتب ممثلو Arianespace: "سيوفر هذا القمر الصناعي خدمات تلفزيونية واتصالات وبثًا عالي الجودة وسيلبي احتياجات DTH [مباشرة إلى المنزل] للعملاء الهنود".