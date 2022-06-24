شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Facebook Pay أصبح الآن Meta Pay ويأمل أن يكون المحفظة الرقمية لـ metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح Facebook Pay يتحول إلى Meta Pay، وأعلن مارك زوكربيرج عن تغيير العلامة التجارية أمس الأربعاء واصفًا التغيير بأنه "خطوة أولى" نحو إنشاء Meta محفظة رقمية لرؤيتها للميتافيرس.

وفى المستقبل القريب، لن يتغير البرنامج كثيرًا، ولا يزال بإمكانك استخدامه لإرسال أموال لأصدقائك وأفراد عائلتك عبر Facebook و Instagram وWhatsApp، وكذلك لدفع ثمن المشتريات والتبرع لأسباب خيرية، ومع المضى قدمًا يقول زوكربيرج إنه يتصور مستقبلًا حيث ستعمل Meta Pay كمحفظة عالمية لجميع العناصر الرقمية التى تشتريها أو تنشئها فى metaverse.

وقال: "سيكون إثبات الملكية مهمًا، خاصة إذا كنت ترغب في أخذ بعض هذه العناصر معك عبر خدمات مختلفة، ومن الناحية المثالية يجب أن تكون قادرًا على تسجيل الدخول إلى أي تجربة metaverse ويجب أن يكون كل ما اشتريته موجودًا هناك."

وبعبارة أخرى، يأمل زوكربيرج أن تصبح Meta Pay هي المحفظة الواقعية للميتافيرس، وهو يعترف بأن نوع التشغيل البينى الذى يصفه بعيد المنال، لكنه يدعى أنها "ستوفر تجارب أفضل بكثير للأشخاص وتوفر فرصًا أكبر لمنشئى المحتوى.

ومن شبه المؤكد أن Meta ستكون المستفيد الأكبر من النظام البيئى الذى يصفه زوكربيرج، وأكدت الشركة مؤخرًا أنها تحصل على ما يقرب من 48% من مبيعات الأصول الرقمية في Horizon Worlds، ويعد تطبيق المحفظة طريقة أخرى للشركة لكسب المال على ظهر منشئى metaverse.