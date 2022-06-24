شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين جدولة وضع السكون على Mac ومنع دخول الجهاز فى هذه الحالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد وظائف السكون وموفر الطاقة في جهاز Mac مهمة، خاصة إذا كنت تستخدم لاب توب وخاصة إذا كنت تستخدم طاقة البطارية، ولكن سواء كنت تستخدم سطح مكتب أو لاب توب، فمن المفيد معرفة كيفية إدارة إعدادات الطاقة بجهاز Mac الخاص بك، وفيما يلي دليل سريع لإدارة إعدادات السكون بجهاز Mac الخاص بك سواء جدولة أوقات السكون أو منع دخول الكمبيوتر فيها، وفقا لما ذكره موقع "business insider"



كيفية منع جهاز Mac من الدخول في وضع السكون كيفية منع جهاز Mac من الدخول في وضع السكون 1. اضغط فوق شعار Apple في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك، وحدد تفضيلات النظام.

2. اضغط فوق "البطارية" في "تفضيلات النظام".

3. سترى خيارات البطارية ومحول الطاقة في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، فكلاهما لهما نفس شريط التمرير مما يسمح لك بتعيين أوقات السكون من أي مكان بين دقيقة واحدة إلى ثلاث ساعات.

4. إذا كنت ترغب في منع جهاز Mac الخاص بك من السكون، فحدد أبدًا في كل من علامتي التبويب محول الطاقة والبطارية.



كيفية جدولة وضع السكون على جهاز Mac كيفية جدولة وضع السكون على جهاز Mac يتيح لك macOS X أيضًا جدولة دورات سكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إليك الطريقة.

1. اضغط فوق شعار Apple في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك، وحدد تفضيلات النظام.

2. اضغط فوق البطارية في تفضيلات النظام.

3. اضغط على "جدولة" في القائمة اليسرى لإعدادات البطارية في نافذة "تفضيلات النظام".

4. حدد مربعي الاختيار وقم بتعيين وقت للاستيقاظ.

5. افعل الشيء نفسه مع اختيار وقت االسكون.