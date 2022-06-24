شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق الشاشة الكبيرة من TikTok يصل إلى أجهزة تلفزيون Vizio والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح لدى مستخدمى TikTok الآن طريقة أخرى لمتابعة صفحة For You الخاصة بهم، والتطبيق متاح على أجهزة التلفزيون الذكية Vizio ابتداءً من اليوم وستتمكن من مشاهدة محتوى TikTok TV مباشرة من الشاشة الرئيسية، وفقا لتقرير engadged.

والتطبيق الذى ظهر على أجهزة التلفزيون الذكية من أمثال Samsung و LG فى نوفمبر الماضى، يعيد صياغة تجربة TikTok للعرض على الشاشة الكبيرة، ويتميز TikTok TV بمقاطع فيديو شهيرة من فئات تشمل الألعاب والكوميديا ​​والطعام والحيوانات.

وإذا كان لديك حساب TikTok، فيمكنك تسجيل الدخول لعرض مقاطع الفيديو من خلاصات المتابعة وFor You، ويحتوي التطبيق أيضًا على ميزة التشغيل التلقائى، لذا ستتمكن من مشاهدة سلسلة لا نهاية لها من TikToks دون انقطاع إذا كنت ترغب فى ذلك.