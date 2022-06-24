شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Polestar تضيف دعم Apple CarPlay إلى سياراتها الكهربائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت شركة السيارات Polestar بدعم Apple CarPlay لسياراتها الكهربائية قبل عامين كما يوضح The Verge، وأصدرت ماركة السيارة تحديثًا عن بعد لـ Polestar 2 يجعل CarPlay متاحًا في سيارة السيدان التي تعمل بنظام Android Automotive، وإذا كنت تفضل استخدام خرائط Apple بدلاً من خرائط Google أو تفضل التحدث إلى Siri بدلاً من مساعد Google، فلديك الآن هذا الخيار طالما قمت بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك.

وفى عام 2020، توقعت شركة صناعة السيارات تقديم تحديث CarPlay فى يناير 2021، وليس من الواضح سبب التأخير ( ذكر Polestar "عوامل مختلفة" الخريف الماضي) لكن الانتظار ليس مفاجئًا تمامًا، وتم إنشاء Android Automotive حول نظام تشغيل Google، وغالبًا ما يتمحور حول خدماتها، وكان دعم iPhone دائمًا ذا أولوية أقل لا سيما عندما لا تحتاج إلى هاتف Android لاستخدام وظائف Polestar المدمجة، وفقا لتقرير engadged.

ولا يزال يتعذر عليك العثور على CarPlay فى العديد من سيارات Android Automotive الأخرى، بما فى ذلك طرازات فولفو الأحدث بالإضافة إلى R1T من Rivian، ولن تضطر إلى الانتظار طويلاً فى بعض الحالات.

وتتوقع فولفو إضافة الواجهة فى غضون أسابيع، وستدعم فى النهاية واجهة CarPlay من نظام iOS 16، وبهذا المعنى تعد Polestar مجرد طليعة لعلامتها التجارية الشقيقة.