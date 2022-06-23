شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ناش ستور الروسى بدأ بتزويد مستخدميه بالبرمجيات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على متجر التطبيقات الروسي الجديد NashStore أن المتجر بات يوفر لمستخدمي أجهزة أندرويد بعض البرمجيات الأجنبية.

وجاء في بيان صادر عن شركة "Digital Platforms" المطورة للمتجر "بالإضافة للتطبيقات الروسية بات NashStore يوفر حاليا بعض التطبيقات الأجنبية أيضا مثل تطبيقات شبكة Likee للتواصل الاجتماعي والتي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتطبيقات مشغل الوسائط Folder Player، كما استقبلنا طلبات من العديد من المطورين لعرض منتوجاتهم في متجرنا وسيتم توفير هذه البرمجيات قريبا، وفقا لتقرير RT .

ومن جانبه قال مدير المشاريع في الشركة، فلاديمير زيكوف: "يتوفر الآن اكثر من أفي تطبيق في متجر NashStore، جميع المطورين والشركات الأجنبية تعرض علينا طرح برمجياتها في متجرنا من بمادرات خاصة منهم، ومنها شركات أمريكية وأوروبية مهتمة بتحصيل الأرباح المادية من التطبيقات".

وكان زيكوف قد أشار في وقت سابق إلى أنه وخلال لأسبوع الأول من عمل المتجر قام الناس باستخدامه نحو 1.3 مليون مرة لتحميل العديد من التطبيقات منها تطبيقت كـ: 2Gis، وRuTube ،VTB Online، وSberMarket، وAlfaBank وغيرها.

وكانت شركة Digital Platforms قد أعلنت عن نيتها إطلاق متجر جديد للتطبيقات في مارس الفائت بعد أن فرضت بعض الشركات ومتاجر التطبيقات الأجنبية قيودا على التطبيقات والبرمجيات الروسية.

وأشارت الشركة حينها إلى أن المطورين باشروا العمل على تطوير خدمات متنوعة للمتجر منها خدمات للدفع الإلكتروني عبر بطاقات Mir المصرفية، وفى التاسع من مايو الجارى أعلنت الشركة عن فتح باب التسجيل للمطورين بالنسبة لمتجرها، وبعد أسبوع تقريبا بات المتجر متاحا للمستخدمين.