شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الطائرة الصاروخية Bell X-1 وتفاصيل الرحلة 117 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت الطائرة الصاروخية XS-1 للمرة 117 في مثل هذا اليوم 23 يونيو ولكن من عام 1949، والتي سميت فيما بعد Bell X-1، وكانت طائرة X، طائرة تجريبية تعمل بمحرك صاروخي ويمكنها الطيران أسرع من سرعة الصوت.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، فإنه خلال هذه الرحلة، اختبر الطيار روبرت تشامبين استقرار الطائرة والتحكم والتعامل معها بسرعات ترانومترية، حتى أنه تمكن من التعامل بعض الأعمال المثيرة مثل السحب.

وكان هناك 157 رحلة إجمالاً لـ XS-1، وقدمت هذه البيانات لتصاميم المقاتلات الأمريكية المستقبلية وكذلك تصاميم المركبات الفضائية.

وكان هناك أيضا برنامج طيران آخر بعد هذا البرنامج، وهو X-15 الذى شمل على 12 رحلة تجريبية من بينها للرائد نيل ارمسترونج، وتمكنت من إتمام 199 رحلة طيران خلال عملياتها، وتمكنت الطائرة من العمل لمدة 10 سنوات متواصلة وكان أقصى ارتفاع لها هو 67 ميل حتى إنها وصلت لحافة الفضاء الخارجي فى 1960.