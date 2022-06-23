الأرصاد: غدًا ذروة ارتفاع درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إننا نتأثر فى فصل الصيف بكتلتين هوائيتين الأولى قادمة من شرق جمهورية مصر العربية، والثانية منخفض الهند الموسمي الذى بدأنا نشهده به بالفعل منذ عده أيام.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن منخفض الهند الموسمي يغطى جزء من قارة أفريقيا و أسيا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذلك ما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مثل ما تشهده بعض دول الخليج، وهو ما يجعلنا دائما فى فصل الصيف نشعر بارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع غداً أن نشهد ذروة أرتفاعات فى درجات الحرارة.