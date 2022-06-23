شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية خاصة تخطط لاستحداث منشأة لإطلاق الصواريخ فى مطار "فوستوتشنى" الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Success Rockets الروسية الخاصة أنها تخطط لاستحداث منشأة لإطلاق الصواريخ فى مطار "فوستوتشنى" الفضائى.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للشركة، أوليغ منصورورف: "تجري شركتنا محادثات مع مؤسسة روس كوسموس لبناء منشأة لتجهيز وإطلاق صوار الفضاء من مطار فوستوتشني الروسي، هذا الأمر سيكون ممكنا بعد حصولنا على التراخيص اللازمة للأنشطة الفضائية، وفقا لتقرير RT .

وأضاف "نعم تجرى حاليا مفاوضات ومراسلات على المستوى الرسمي، ويتم تبادل الوثائق، وهدفنا هو الوصول إلى مطار فستوتشني الفضائي واستحداث بعض منشآتنا هناك من أجل الحصول على التراخيص اللازمة يجب أن تكون لدينا منشأة إنتاج، ونحتاج لفهم واضح لما سيتم إنتاجه هناك، ونحن منخرطون حاليا بالعمل على التصميم الأولى للمشروع".

وأكد منصوروف "أن شركته تبلغ روس كوسموس بانتظام حول جميع منتجاتها الجديدة في مجال الصناعات الفضائية، وفي حال تم استحداث المنشأة الجديدة في ضمن منشآت فوستوتشني أو على المناطق التابعة لهذا المطار فإن الخيارين سيكونان جيدين بالنسبة لشركته".

وأشار منصوروف إلى أن شركته تجرى أيضا محادثات مع وكالة الفضاء الكينية لدراسة إمكانية بناء منصة إطلاق للصواريخ الفضائية على سواحل المحيط الهندى.