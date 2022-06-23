ما هو تطبيق Google Files “ملفات جوجل” وكيف يعمل وهل تحتاجه؟

ملفات جوجل Google Files هو تطبيق لإدارة الملفات لهواتف أندرويد ذات سعة التخزين المحدودة. حيث حل محل تطبيق أقدم يسمى Files Go، والذي كان يخدم غرضًا مشابهًا. ولكنه مفيد لجميع هواتف الأندرويد وستعلم لماذا في الآتي.

ينصب التركيز الأساسي للتطبيق على تحرير المساحة على هاتفك، وذلك من خلال توصية التطبيق لك بواسطة الذكاء الاصطناعي بالتطبيقات والملفات المكررة لإزالتها حتى يظل هاتفك في أفضل حالاته. حيث يساعد في الحفاظ على تنظيم جهازك، وميزاته تضاعف في كونه خدمة نقل ملفات لا تتطلب الإنترنت.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيق ملفات جوجل.

تطبيق Google Files “ملفات جوجل”

تطبيق الملفات من جوجل مجاني للاستخدام وخفيف الوزن لا يشغل سوى 10 ميجابايت من المساحة، ويقدم ثلاث ميزات أساسية وهي:

تنظيف الملفات غير المرغوب فيها من ذاكرة التخزين المؤقت لتعزيز ذاكرة الهاتف وأدائه

اتاحة التطبيق لك تصفح جميع الملفات المخزنة لديك سواء علي الهاتف أو الميمور كارد الخاص بك، والبحث عن كل شيء ببضع نقرات

إرسال الصور ومشاركة مقاطع الفيديو ونقل الملفات الكبيرة بسرعة عالية، بمعدل يصل إلى 480 ميجابت في الثانية عبر شبكة Wi-Fi المباشرة.

اقرأ أيضاً : 4 طرق لحل مشكلة تعطل Google meet علي الأندرويد

كيف تستخدم تطبيق ملفات جوجل؟

عند تشغيل ملفات جوجل، سيتم نقلك إلى شاشة رئيسية بها علامتي تبويب وهم تنظيف وتصفح.

1.علامة التبويب “تنظيف Clean”

ضمن “تنظيف Clean”، يمكنك إخلاء بعض من مساحة التخزين ببضع نقرات فقط. حيث يحذف الصور والميمات القديمة من تطبيقات الدردشة، ويزيل الملفات المكررة، ويمسح التطبيقات غير المستخدمة، ويمسح ذاكرة التخزين المؤقت، والمزيد. ستحصل أيضًا على إقتراح بإزالة الملفات غير المرغوب فيها أو المؤقتة، بالإضافة إلى اقتراحات مفيدة حول الملفات التي يجب محوها قبل امتلاء المساحة.

2.علامة التبويب “تصفح Explore”

إذا حددت علامة التبويب “تصفح Explore” الموجودة في الجزء السفلي من تطبيق ملفات جوجل، فسيتم نقلك إلى شاشة تتيح لك العثور على الملفات الموجودة على جهازك حسب النوع، مثل التنزيلات والملفات المستلمة والصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات. ما عليك سوى البحث عن ملفاتك أو الانتقال إليها من خلال الفئات والفلاتر. من هناك، يمكنك إدارة الملفات، سواء كنت تريد عرضها أو حذفها أو نقلها أو إعادة تسميتها أو مشاركتها.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق ملفات جوجل لمعرفة مقدار المساحة الخالية المتبقية على هاتفك وبطاقة SD، إذا كان بهاتفك واحدة. إذا كنت تريد الاحتفاظ بملف إلى الأبد، فحدده من قائمة الملفات وقم بعمل نسخة احتياطية منه على جوجل درايف أو أي تطبيق تخزين سحابي آخر.