شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يصف تطبيق يوتيوب آبل واتش بالسخيف.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت Apple Watch للمستخدمين بفعل كل شيء من الاتصال بأسرهم وأصدقائهم إلى مراقبة صحتهم، لكن قدراتها على دفق الوسائط اقتصرت على الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية، وهذا على وشك التغيير، حيث ستتمكن الآن من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube المفضلة لديك على معصمك بفضل تطبيق جديد يسمى WatchTube .

ويتيح تطبيق WatchTube الذى أنشأه Hugo Mason، الوصول إلى كل مقطع فيديو على YouTube من خلال التطبيق، ويمكنك سماع مقاطع الفيديو إما من خلال مكبر الصوت المدمج في Apple Watch أو باستخدام زوج من سماعات الرأس التى تعمل بتقنية Bluetooth ومع ذلك لا يمكن ربط التطبيق بحسابك على YouTube بأي شكل من الأشكال لأنه تطبيق تابع لجهة خارجية يحدث فقط أنه يحمل كلمة "Tube" فى اسمه، ومع ذلك ستظل قادرًا على البحث والاشتراك فى منشئى المحتوى المفضلين لديك.

وعندما تفتح WatchTube، سترى قائمة من مقاطع الفيديو الشائعة حاليًا على YouTube، مثل مقطع فيديو كلمات الأغاني لأغنية Beyoncé الجديدة "BREAK MY SOUL" والفيديو الموسيقي الجديد لكريس براون "WE (Warm Embrace) أثناء البحث عن مقاطع الفيديو المفضلة لديك، وستقوم خوارزمية التطبيق بتخصيص خلاصتك بناءً على اهتماماتك مثلما يفعل YouTube إذا لم يكن لديك حساب فى المقام الأول ومع ذلك سيتم تخزين بياناتك محليًا فى Apple Watch لحماية خصوصيتك.

وسيكون لديك أيضًا خيار مشاهدة مقاطع الفيديو مع التسميات التوضيحية بغض النظر عما إذا كنت تقوم برفع مستوى الصوت أو كتمه، وحتى تغيير حجم التسميات التوضيحية، وبالرغم من ذلك قد ترغب في استخدام التسميات التوضيحية بدون صوت لحفظ بطارية الساعة.

وذكر التقرير، أن سخافة WatchTube لا حدود لها نظرًا لأن Apple Watch لم يتم تصميمها لبدء محتوى الفيديو - فالشاشة صغيرة جدًا بالنسبة لها - فقد لا يعمل التطبيق بشكل جيد مع بعض الأشخاص كما هو مع الآخرين، وعلى الرغم من وجوده فى متجر التطبيقات لبضعة أسابيع فى وقت كتابة هذه السطور، لم أتمكن من مشاهدة أي مقاطع فيديو على Apple Watch على الرغم من تحميل الصور المصغرة بشكل جيد، وهناك بالتأكيد بعض المراوغات التى يجب القيام بها، ولكن إذا كنت قد حلمت يومًا بوجود YouTube على معصمك فسوف يتيح لك WatchTube القيام بذلك.