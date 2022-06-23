شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلى عن الذكاء الاصطناعى المخيف لقراءة المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها ستتوقف عن تطوير وتوزيع برامج قراءة المشاعر المثيرة للجدل مع توجه شركات التكنولوجيا الكبرى نحو الخصوصية والأمان، وتقول الشركة أيضًا إنها ستقيد بشدة منصة التعرف على الوجه الخاصة بها.

ويعد تحول Microsoft بعيدًا عن برامج التعرف على المشاعر علامة أخرى على إعطاء الشركات الكبرى الأولوية للخصوصية، وتعترف الشركة أيضًا بوجود القليل من الأدلة العلمية وراء هذه التكنولوجيا.

وكتبت ناتاشا كرامبتون، رئيسة منظمة العفو الدولية فى Microsoft ، فى منشور مدونة للشركة: لقد أبرز الخبراء داخل الشركة وخارجها عدم وجود إجماع علمى حول تعريف العواطف والمخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية حول هذا النوع من الإمكانيات، وفقا لتقرير digitartlend.

ويستخدم برنامج التعرف على مشاعر الوجه الذكاء الاصطناعي المتقدم لتحديد الحالة العاطفية للشخص، ويقارن تعبيرات وجه الشخص، وحجم تلاميذه، وشكل أفواههم، وغيرها من الإشارات المرئية بقاعدة بيانات تضم آلاف الصور الفوتوغرافية لأشخاص ذوى مشاعر مختلفة معروفة، ويقوم الذكاء الاصطناعى بعد ذلك بتعيين عاطفة للموضوع.

وتعمل Microsoft وشركات تقنية أخرى على التكنولوجيا لعدة سنوات، إلى جانب برامج التعرف على الوجه، وتقوم الشركة بتحويل مفاجئ إلى ما يسمونه " معيار الذكاء الاصطناعى المسؤول من Microsoft. "

وإلى جانب نهاية تقنية التعرف على المشاعر، ستنضم Microsoft إلى Google وغيرها في تقييد الوصول إلى برامج التعرف على الوجه، وستضع Microsoft إرشادات للشفافية وما تسميه "حواجز الحماية" لضمان أن العملاء الذين يستخدمون التعرف على الوجه يفعلون ذلك بشكل أخلاقي.

وتوقفت Google عن بيع منتجات التعرف على الوجه فى عام 2018، مشيرة إلى الحاجة لسياسات أكثر أمانًا حول التكنولوجيا، وتوقفت شركة IBM عن تزويد الهيئات الحكومية والشرطة بتكنولوجيا التعرف على الوجه في عام 2020 في أعقاب مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وأغلقت Meta (الشركة المعروفة سابقًا باسم Facebook) برامج التعرف على الوجه في عام 2021 وتوقفت عن تحديد الأشخاص فى الصور التى تم تحميلها على Facebook.

زيتم استخدام Azure Face، وهو نظام الذكاء الاصطناعي الذي أنشأته Microsoft لتوفير إمكانات التعرف على الوجه بشكل أساسى من قبل الشركات الخاصة فى مجال الرعاية الصحية والبحوث، حيث تستخدمه بعض الوكالات الحكومية المحلية لتتبع الأشخاص في الأماكن العامة، على الرغم من أن Microsoft لا تنشر تفاصيل دقيقة حول عملائها، إلا أن البيانات تظهر ما لا يقل عن 356 مشتركًا حاليًا فى Azure Face.

وسيحصل عملاء التعرف على الوجه من Microsoft على عام واحد ثم سيفقدون الوصول إلى Azure Face.