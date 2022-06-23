شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتصميم أنيق وشاشة عرض كاملة بدقة 2K.. لابتوب HUAWEI MateBook 14 أحد أفضل اختياراتنا فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تبحث عن حاسب محمول جديد تمامًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى الاطلاع على مواصفات حاسب HUAWEI MateBook 14، والذي يُعد من أحدث الحواسب المحمولة في السوق المصري بشاشة عرض كاملة بدقة 2K، إضافةً إلى معالج Intel® Core™ من الجيل الحادي عشر، ومزايا الأجهزة الفائقة وبطارية كبيرة بتقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 65 واط وفيما يلي سبعة أسباب تجعل حاسب HUAWEI MateBook 14 الاختيار الصحيح لك.

السبب الأول: المس ما تراه مع شاشة عرض كامل - FullView المريحة للعين بدقة 2K

جميعنا نريد حاسب محمول يعرض شخصيتنا وذوقنا، وهو ما فعلته هواوي من خلال أحدث حاسب محمول لها في السوق المصري وهو HUAWEI MateBook 14. يأتي هذا الحاسب المحمول مزودًا بشاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K تتميز بدعم اللمس المتعدد ونسبة شاشة إلى الهيكل عالية تبلغ 90 بالمائة.

السبب الثاني: البث أو التنزيل أو العمل بسلاسة باستخدام معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر

يعمل حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر بنسختيه Intel® Core i5 ™ و Intel® Core i7 ™، حيث يتم تشغيل أعلى إصدار من المواصفات بواسطة معالج رائدا تم تطويره بواسطة Intel، فإن معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر يوفر أداء أكثر قوة بنسبة 29٪ مما يتيح لك إجراء عمليات حسابية معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.

السبب الثالث: قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية

يندرج حاسب HUAWEI MateBook 14 ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي مؤخرًا. وهو ما يتيح لهذا الحاسب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد كليًا مقاس 12.6 بوصة ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإفلات بسيط بين الثلاثة أجهزة.

يستفيد حاسب HUAWEI MateBook 14 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على شاشة حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لتعاون الشاشات المتعددة على الجهاز اللوحي الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات العرض على عدة شاشات - Multi-screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار العرض على عدة شاشات، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسب HUAWEI MateBook 14 لتشكيل جهاز فائق. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث مجلدات بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسب المحمول، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول. مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

السبب الرابع: ذاكرة وصول عشوائي كبيرة + مساحة تخزين داخلية كبيرة

بالإضافة إلى ترقية المعالج وبطاقة الرسومات، يحتوي حاسب HUAWEI MateBook 14 على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 16 جيجابايت و512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين. تصبح قراءة الملفات وحفظها وضغطها أكثر كفاءة، كما أن تعدد المهام أصبح أسهل وأكثر سلاسة.

السبب الخامس: عمر أطول للبطارية لمزيد من الزخم

يسهل على المستخدم حمل الأجهزة الصغيرة مثل الحاسب المحمول مقاس 14 بوصة في الخارج للاستخدام. لذلك، بذلت هواوي جهودًا كبيرة في HUAWEI MateBook 14 من حيث عمر البطارية ودعم الشحن السريع. يأتي الحاسب المحمول ببطارية كبيرة تبلغ 56 واط في الساعة (السعة المقدرة) يمكنها دعم 11 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي المستمر بدقة 1080 بكسل.

السبب السادس: قدرات الشحن فائق السرعة - SuperCharge لإعادة التعبئة السريعة

يدعم محول الطاقة USB Type-C المدمج بقدرة 65 واط متعدد الاستخدامات معايير خرج طاقة متعددة ليس فقط للشحن السريع فحسب، ولكن أيضًا تقنية HUAWEI SuperCharge عند الاتصال بهواتف هواوي الذكية المتوافقة. علاوة على ذلك، عند الحاجة، تمكّن خاصية Power off Reverse Charging الحاسب المحمول الجديد مقاس 14 بوصة من العمل كبنك طاقة طارئ لشحن الأجهزة الأخرى

السبب السابع: لا تقلق أبدًا بشأن السخونة الزائدة مع مروحة HUAWEI Shark ذات الزعانف وأنابيب الحرارة المزدوجة

بفضل المعالج وبطاقة الرسومات التي تمت ترقيتها، يرتفع استهلاك الطاقة وفقًا لذلك، مما يعني أن الحاسب المحمول يحتاج إلى تبديد أفضل للحرارة. قامت هواوي بتحسين تقنية التكديس الخاصة بها من خلال تحديثات جديدة لمراوح HUAWEI Shark ذات الزعانف وتصميم أنبوب الحرارة المزدوج. السماح لحاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول بتحقيق توازن جيد بين الأداء وقابلية النقل ، فضلاً عن التبريد السريع والفعال.