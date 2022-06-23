شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو أمازون فى ماريلاند يستنكرون طردهم بسبب تنظيم العمال.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه أمازون مرة أخرى مزاعم بإقالة منظمي النقابات كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، وقالت أن مجموعة الموظفين Amazonians United قد رفعت اتهامات للمجلس الوطني لعلاقات العمل تتهم أمازون بطرد عاملين بشكل غير قانوني في مستودع في ماريلاند لتنظيم العمل، وأن الموظفين في مركز التسليم DMD9 في منطقة Upper Marlboro قد فقدوا وظائفهم بسبب جمع توقيعات العريضة والترويج لمظاهرة إضراب واسعة النطاق فى مارس.

ودفعت الالتماسات، التى تم إنشاؤها فى أغسطس وديسمبر من عام 2021 إلى تحسين ظروف العمل التي تشمل طعامًا صحيًا، واستراحات أقل تقييدًا في الحمام، وزيادة في الأجور التي مُنحت في مرافق أخرى، وفقا لتقرير engadged.

وأدى الالتماس في أغسطس إلى بعض التغييرات، لكن رفض أمازون التزحزح عن عريضة ديسمبر أدى إلى الإضراب في مارس، وقالت إحدى الموظفات المفصولات جاكي ديفيز، إنها طُردت بعد أسابيع دون سبب واضح أو مبرر.

ونفت المتحدثة باسم الشركة كيلي نانتل ارتكاب أي مخالفات في بيان للصحيفة، وزعم الممثل أن أمازون طرد ديفيس بتهمة "سرقة الوقت" وعدم تواجده في المنشأة بعد تسجيل الدخول، وأكدت نانتل أيضًا أن دعم العمال للحركة "لا يؤخذ فى الاعتبار" في إنهاء التوظيف، وأن الموظفين ببساطة لم يلبوا "التوقعات الأساسية".

وتأتي التهم في أعقاب العديد من الاتهامات بأنشطة مناهضة للنقابات من جانب أمازون، ووجد NLRB أن أمازون فصلت بشكل غير قانونى منظمًا للنقابات فى نيويورك فى الخريف الماضى، بينما ادعى عاملان فى مستودع جزيرة ستاتن أنهما طُردا من العمل للمساعدة فى تنظيم أول انتخابات نقابة ناجحة فى أمازون.

كما تم اتهام الرائد التكنولوجي بتكتيكات التخويف التي تشمل التهديدات بدفع أجور أقل، ووصف منظمى العمل بأنهم "بلطجية" ومحاولات متعددة للتدخل في أصوات النقابات، وفي عام 2021، أنفقت أمازون 4.3 مليون دولار على مستشارين معروفين بإحباط حملات النقابات.

ومهما كانت أسباب عمليات إطلاق النار الأخيرة هذه، فقد يكون من الصعب على أمازون تجنب الضغط من أجل التغيير، وقامت شركة Amazonians United بتأمين بعض التحسينات من خلال استبدال استراتيجيات الاتحاد التقليدية ببناء العلاقات على مستوى القاعدة والضغط من أجل تحقيق مكاسب مادية أصغر، ولن يؤدى هذا بالضرورة إلى المزيد من جهود النقابات الناجحة، لكن ربما يكون هناك المزيد من الإصلاحات.