شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر رسميا ميزة Notes على أنها ميزة التدوين الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Twitter عبر تغريدة أنه يختبر الآن ميزة Notes الخاصة به وقدمها على أنها " طريقة للكتابة لفترة أطول على Twitter، ويتم اختبارها رسميًا مع عدد قليل من المستخدمين الآن، وفقا لتقرير digitartlend.

واستنادًا إلى صور GIF (الطويلة) المضمنة فى تغريدات Twitter للإعلان عن الميزة ، يبدو أن Twitter Notes هو خيار منشور مدونة طويل يمكن لمستخدمى Twitter استخدامه لمشاركة المنشورات النصية التى يزيد طولها عن 280 حرفًا، ويمكن أن تحتوى هذه المنشورات أيضًا على صور وتغريدات وتعرف باسم الملاحظات.

وبمجرد مشاركة الملاحظة، ستظهر فى الجداول الزمنية للمستخدمين على أنها ما تشير إليه مقالة مركز المساعدة فى تويتر باسم "بطاقة الملاحظات وهى مجرد تغريدات تحتوى على "معاينات الملاحظات والروابط، وسيؤدى تحديد هذه الروابط إلى فتح الملاحظة داخل Twitter ليقرأها المستخدمون.

وفى الوقت الحالى، لا يتوفر اختبار ميزة ملاحظات تويتر على نطاق واسع ويقتصر على " مجموعة صغيرة من الكتاب، ولكن على الرغم من أنه قد لا يكون لديك حق الوصول إلى إنشاء ملاحظاتك الخاصة على Twitter في الوقت الحالي ، فلا يزال بإمكانك عرض وقراءة بعض الملاحظات التي تم نشرها بالفعل كجزء من الاختبار.

ويتضمن إعلان Twitter الخاص بـ Notes على Twitter أيضًا سلسلة من تغريدات بطاقات الملاحظات التى تحتوى على روابط لهذه الملاحظات المنشورة بالفعل، وليس عليك أن تكون جزءًا من الاختبار لعرض هذه الملاحظات.