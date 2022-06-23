الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 23-6-2022 حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن وسط سيناء.

ويتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية تنشط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 17 18 كم في الساعة.

ويسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مشمس على مدار اليوم على محافظات جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 33 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 22

بلطيم 31 22

مطروح 29 21

السلوم 29 20

سيوة 37 20

بورسعيد 31 22

دمياط 30 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 31 22

رفح 30 20

رأس سدر 36 22

نخل 34 15

نويبع 36 24

طابا 36 24

كاترين 30 15

الطور 31 24

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

الأقصر 39 26

أسوان 39 26

إدفو 38 26

أبو سمبل 38 26

الوادي الجديد 39 25

شلاتين 34 25

أبو رماد 34 25

حلايب 31 24

راس حدربة 30 24