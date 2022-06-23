شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف اعتذر تويتر عن إساءة استخدام البيانات الشخصية من خلال تنبيه الخط الزمنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا رأيت تنبيهًا من Twitter في الجدول الزمني الخاص بك اليوم حول استخدامه لـ "استخدام معلوماتك الشخصية للإعلانات المخصصة"، فلا داعي بالضرورة للذعر، لكن التنبيه يرتبط ببيان من التطبيق يستحق القراءة بالتأكيد.

ويظهر التنبيه من Twitter ضمن الجدول الزمنى الخاص بك - رأيناه هذا الصباح عبر إصدار الويب لسطح المكتب من Twitter، وتنبيه الخط الزمنى هو إشعار بأن Twitter " ربما قدم لك إعلانات مستهدفة بناءً على عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي قدمته لنا لتأمين حسابك، وفقا لتقرير digitartlend.

ويرتبط هذا التنبيه بعد ذلك بمقالة مركز مساعدة Twitter التي تقرأ مثل بيان اعتذار من تطبيق الطيور نفسه.

والمشكلة التى يشير إليها التنبيه هى حقيقة أن تويتر توصل مؤخرًا إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن جمع واستخدام عناوين البريد الإلكترونى وأرقام هواتف مستخدمي تويتر للإعلانات المستهدفة.

كما يشير تنبيه الخط الزمنى اليوم، أنه تم توفير هذه المعلومات الشخصية من قبل المستخدمين للمساعدة فى تأمين حساباتهم، ولكن Twitter استخدمها أيضًا لخدمة الإعلانات المستهدفة، دون علم المستخدمين.

ويؤدى تحديد زر معرفة المزيد فى تنبيه الخط الزمني إلى فتح رابط إلى مقالة مركز المساعدة في Twitter حول الموضوع الذي أوضح فيه تطبيق الطيور الجدول الزمني للأحداث التي أدت إلى التسوية مع FTC.

وفى البيان، يقول موقع Twitter إنه تم استخدام المعلومات الشخصية فى الإعلانات المستهدفة حتى سبتمبر 2019، ثم قال إنهم منذ ذلك الحين لم يعودوا يستخدمون أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكترونى التى تم جمعها لأغراض تتعلق بالسلامة أو الأمن للإعلان. "

وذكر Twitter أيضًا أنه لم تتم مشاركة أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكترونى مع المعلنين وأن المستخدمين لا يحتاجون إلى فعل أى شىء فيما يتعلق بهذه المشكلة.

وانتهى البيان باعتذار للمستخدمين وقدم رابطًا لنموذج للاتصال بمكتب حماية البيانات في تويتر بشأن أي أسئلة أو تعليقات حول استخدامه للبيانات الشخصية.