شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عائلة أوباما تغادر سبوتيفاى من أجل Audible.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه باراك وميشيل أوباما إلى Audible اودبل تطبيق وشبكة امازون للكتب المسموعة، حيث أعلنت الشركة المملوكة لشركة أمازون عن صفقة إنتاج حصرية متعددة السنوات مع شركة هاير جراوند الإعلامية للزوجين السابقين.

وتأتي الصفقة بعد أن تم الكشف عن رفض سبوتيفاي تمديد شراكتها الحصرية للبودكاست إلى ما بعد نهاية عام 2022، وفقًا لتقرير بلومبرج نُشر في أبريل، أرادت العائلة اتفاقًا من شأنه أن يرى محتواها موزعًا على نطاق واسع عبر منصات مختلفة، وهذا ما ستتيحه هذه الصفقة مع Audible لأوباما.

كما سيسمح للزوجين بأخذ دور أكبر من وراء الكواليس في الإنتاجات المستقبلية، وهو طلب قيل إن Spotify واجهه معارضة عندما تعلق الأمر بمفاوضاتهما الأخيرة حسبما نقل موقع Engadget.

قال الرئيس السابق أوباما: "في High Ground ، سعينا دائمًا إلى رفع الأصوات التي تستحق أن تُسمع - وتستثمر Audible في تحقيق هذه الرؤية إلى جانبنا"، "إنني أتطلع إلى الشراكة معهم لسرد القصص التي لا تقتصر على الترفيه فحسب بل تلهمها أيضًا."

لم تفصح Audible عن الشروط المالية لاتفاقها مع High Ground. أشيع أن صفقة أوباما السابقة مع Spotify بلغت حوالي 25 مليون دولار، أنتجت تلك الشراكة Renegades: Born في الولايات المتحدة مع باراك أوباما وبروس سبرينجستين، وكذلك مع ميشيل أوباما بودكاست، كان هذا الأخير من بين أكثر البودكاست شعبية التي تم إصدارها في Spotify في عام 2020.

فيما نقلت Engadget عن متحدث باسم سبوتيفاي: "نحن فخورون بشكل لا يصدق بشراكتنا مع هاير جراوند"، وبينما رفضنا تمديد اتفاقنا، نحن متحمسون بشأن السلسلة التي صنعناها معًا وتلك التي ستأتي في الأشهر المقبلة.