شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد إحياء مؤتمر المطورين بعد توقف 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف تويتر مؤتمرًا للمطورين، بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك ب،"سان فرانسيسكو" في 16 نوفمبر. كان Chirp هو اسم أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق على تويتر في عام 2010 ، على الرغم من إلغاء الحدث في السنوات اللاحقة. كانت آخر مرة استضافت فيها الشركة مؤتمرًا مباشرًا للمطورين هي Twitter Flight في عام 2015.

منذ ذلك الحين كانت علاقة تويتر متوترة إلى حد ما مع المطورين، أجرت الشركة سلسلة من تغييرات واجهة برمجة التطبيقات في عام 2018 والتي كانت لا تحظى بشعبية كبيرة وسيئة التواصل، تأثر صانعو عملاء الطرف الثالث على تويتر بشكل خاص، واتهموا الشركة بـ "كسر" تطبيقاتهم حسبما نقل موقع Engadget.

في الآونة الأخيرة حاول تويتر (مرة أخرى) تحسين علاقته مع المطورين. أطلقت الشركة إصدارًا جديدًا بالكامل من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها في عام 2020 ، وقدمت أيضًا أدوات جديدة لتسهيل دراسة المنصة على الباحثين، كما اختبرت الميزات الجديدة الملائمة للمطورين مثل التوصية ببعض خدمات الجهات الخارجية في التطبيق الخاص بها.

ليس من الواضح بالضبط ما سيكون على جدول أعمال Chirp. صرحت الشركة في إحدى مشاركات المدونة بأنه سيكون هناك "كلمة رئيسية وجلسات فنية [و] فرص لمقابلة فريق Twitter Developer Platform للحصول على إجابات لأسئلتك والتواصل مع مطورين آخرين في مجتمعنا العالمي." سيتم أيضًا بث الكلمة الرئيسية مباشرة على Twitter لأولئك الذين لا يحضرون شخصيًا.

ومن الجدير بالذكر أن تويتر يمضي قدمًا في المؤتمر على الرغم من عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة حيث يعمل إيلون ماسك على تولي الشركة. لاحظ المسؤولون التنفيذيون في الشركة أنهم لا يعلمون كثيرًا عندما يتعلق الأمر بخطط ماسك لتويتر، وقد لا يظل الرئيس التنفيذي الحالي باراج أجراوال في منصبه لفترة طويلة بعد إغلاق الصفقة (متى حدث ذلك).

ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون أدوات مطوري تويتر مصدرًا مهمًا لإيرادات الشركة - وهو أمر جعله ماسك أيضًا أولوية قصوى.