شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف سبب دعمه لعملة Dogecoin.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيلون ماسك مؤيد قوي لـDogecoin ، والذى أوضح سبب دعمه للعملة المشفرة، قائلا، إنه يشتريها ويدعمها لأن أشخاصًا ليسوا أثرياء طلبوا منه ذلك، وأضاف ماسك في مقابلة مع جون ميكلثويت رئيس تحرير بلومبيرج نيوز: "أعرف فقط الكثير من الأشخاص الذين ليسوا بهذا الثراء، كما تعلمون، شجعوني على شراء ودعم Dogecoinوأنا أرد على هؤلاء الناس".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، غالبًا ما تتقلب عملة الـ Dogecoin بناءً على ملاحظات ماسك عليها.

قفزت العملة يوم الأحد، بنسبة 8.5 ٪ في غضون 24 ساعة من أدنى مستوياتها تقريبًا بعد أن غرد ماسك بأنه سيواصل دعم وشراء رمز meme وسط عمليات بيع للعملات المشفرة.

كما أنه في مايو الماضي، تراجعت عملة الـ Dogecoin عندما ظهر ماسك في Saturday Night Live ووصفها بأنها "صخب".

كما تم إنشاء Dogecoin كمزحة في عام 2013 ولكنها اكتسبت المزيد من المستثمرين على مر السنين جزئيًا بفضل التغريدات حوله من شخصيات مثل ماسك و Mark Cuban و Snoop Dogg.

وأعرب ماسك أيضًا عن دعمه للعملات المشفرة الأخرى إلى جانب Dogecoin ، ففي أكتوبر، قال ماسك إنه يمتلك Bitcoin و Dogecoin و ether في يناير، وبدأت Tesla في قبول المدفوعات في Dogecoin لبعض البضائع.