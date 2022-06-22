شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اكتشاف ناسا لأول دليل لوجود ماء سائل على المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم في 22 يونيو ولكن من عام 2000، أعلنت وكالة ناسا عن أول دليل محتمل على وجود ماء سائل حاليًا على سطح المريخ، حيث حلل العلماء البيانات المأخوذة من مركبة Mars Global Surveyor التابعة لوكالة ناسا ووجدوا ما يبدو أنه أخاديد تشكلت من تدفق المياه.

ووفقا لما موقع "Space" الأمريكى، وجد العلماء أيضًا حطامًا ورواسب طينية ربما تكون هذه التدفقات قد خلفتها وراءها.

وشاهدت المركبات الفضائية الموجودة على الكوكب وحوله بالفعل دليلاً على وجود محيطات شاسعة من المياه على سطح المريخ منذ زمن بعيد، لكن الباحثين لم يؤكدوا بعد أن الماء السائل لا يزال موجودًا على الكوكب اليوم، ومع ذلك، فقد وجدوا جليدًا مائيًا في القطبين الشمالي والجنوبي للمريخ.

تبدو الأخاديد وغيرها من الخطوط المظلمة على سطح المريخ والمعروفة باسم خط المنحدر المتكرر، وكأنها قد تحتوي على محلول ملحي مائي شديد الملوحة، ولكن حتى الآن لا توجد بيانات حقيقية تؤكد وجود الماء السائل في أي مكان على سطح المريخ.