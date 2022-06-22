تسعى شركة جوجل إلى تطوير نظام التشغيل أندرويد بشكل مستمر لجلب العديد من المزايا للمستخدمين لتسهيل حياتهم اليومية، وعلى الرغم من أنه بإمكانك البحث عن جهات الاتصال والأرقام والتواصل معها بسهولة إلا أن الأمر يحتاج عدة خطوات للقيام بذلك ولكن لحسن الحظ أن هناك قائمة الاتصال السريع التي يمكنك من خلالها الاتصال بجهات اتصالك المفضلة بشكل سريع، وخلال المقال نستعرض أفضل 4 طرق لإعداد الاتصال السريع على هاتف الأندرويد.

أفضل 4 حيل لإجراء الاتصال السريع على هاتف الأندرويد

على الرغم من أن قائمة الاتصال السريعة ليست ميزة جديدة على هواتف أندرويد إلا أن البعض يجهلها، حيث تمكنك قائمة الاتصال السريعة من إضافة جهات اتصالك المفضلة للوصول السريع إليها عند الحاجة بدلًا من البحث، فإذا أردت معرفة كيفية إعداد الاتصال السريع تابعنا أدناه.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة

يوفر لك هاتفك الأندرويد إمكانية إنشاء قائمة بجهات الاتصال المفضلة لديك إلى جانب إدارتها بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة ودون الحاجة إلى البحث في جهات الاتصال لديك لتتمكن من الاتصال بهم مباشرة، ولإضافة جهة اتصال إلى قائمة الاتصال السريع عليك القيام بالخطوات التالية:

فتح تطبيق الاتصال والانتقال إلى علامة التبويب الخاصة بجهات الاتصال ثم تحديد جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها كجهة اتصال مفضلة من خلال استخدام أداة البحث في أعلى الشاشة.

بمجرد الوصول إلى جهة الاتصال يمكنك النقر على اسم جهة الاتصال لعرض معلوماتها.

الضغط على أيقونة النجمة في أسفل يسار الشاشة لإضافة جهة الاتصال إلى قائمة المفضلة.

عند إضافة جهة الاتصال الخاصة بك ستظهر حينها في علامة تبويب المفضلة في تطبيق الاتصال عليك الضغط فقط على اسم جهة الاتصال لإجراء المكالمة مباشرة.

إضافة جهة الاتصال إلى الشاشة الرئيسية

إذا كنت تقوم بإعداد الاتصال السريع لجهة اتصال لا تمتلك هاتف ذكي فلا يمكن حينها إضافتها إلى قائمة المفضلة في جهات الاتصال السريع ولكن يمكنك إضافته إلى الشاشة الرئيسية للهاتف وحينها بمجرد النقر عليها سيتم الاتصال به على الفور، وللقيام بذلك عليك القيام بالخطوات التالية:

النقر مع الاستمرار في أي مكان في المساحة الفارغة على الشاشة الرئيسية ومن القائمة المنبثقة عليك النقر على خيار الأدوات.

التمرير خلال القائمة للعثور على أداة الاتصال المباشر ضمن جهات الاتصال ومن ثم النقر مع الاستمرار فوق تلك الأداة لوضعها على الشاشة الرئيسية.

بعد إضافة تلك الأداة عليك حينها إضافة جهة اتصال عليك التمرير عبر القائمة أو استخدام أداة البحث في أعلى اليمين لتحديد جهة الاتصال وتحديدها.

يمكنك النقر على تلك الأداة للاتصال بجهة الاتصال بشكل سريع وإذا أردت إضافة جهة اتصال أخرى يمكنك تكرار الخطوات السابق ذكرها.

تعيين رقم اتصال سريع في تطبيق الاتصال لهواتف سامسونج جالكسي

تطبيق الاتصال على هواتف سامسونج جالكسي يحمل ميزة الاتصال السريع سهل الاستخدام على عكس الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، وإليك كيفية استخدامه لإعداد ميزة الاتصال السريع لجهات الاتصال المفضلة لديك:

فتح تطبيق الاتصال على هاتف سامسونج جالكسي الخاص بك.

الضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين للوصول إلى أرقام الاتصال السريع.

من القائمة المنبثقة عليك تحديد رقم اتصال سريع لجهة الاتصال.

كتابة الاسم أو رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال التي ترغب في إعداد الاتصال السريع لها.

يمكنك أيضا النقر فوق رمز جها الاتصال وتحديد رقم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

بعد القيام بتحديد جهة الاتصال سيضيف التطبيق جهة الاتصال إلى قائمة أرقام الاتصال السريع حيث يمكنك الضغط لفترة طويلة على رقم الاتصال السريع المخصص على لوحة المفاتيح الرقمية لإجراء المكالمة بشكل سريع دون عناء البحث داخل قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

استخدام مساعد جوجل لإجراء مكالمة هاتفية

يمكنك استدعاء مساعد جوجل من خلال قول مرحبا جوجل Hey Google وعندما يظهر مساعد جوجل يمكنك التحدث إليه اتصل بـ + جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.

سيقوم مساعد جوجل حينها بالاتصال بالرقم المرتبط بجهة الاتصال وتلك الميزة تساعدك أيضا على الوصول السريع إلى جهات اتصالك والتواصل معهم بدون عناء أو خطوات بحث مزعجة.

يعتبر الإتصال السريع مفيد في العديد من المواقف لاسيما المواقف الطارئة التي قد نتعرض إليها ونحتاج إلى الاتصال بشخص ما بشكل سريع، وإذا كنت تتصل بشخص ما كثيرًا فمن الأفضل إضافته إلى قائمة الإتصال السريع للوصول إليه دون البحث الكثير ضمن جهات الاتصال.