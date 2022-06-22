شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأسيس مجموعة معايير مفتوحة لميتافيرس.. ضمنهما مايكروسوفت وميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت مايكروسوفت وإيبك جيمز وميتا و 33 شركة ومنظمة أخرى مجموعة معايير لتقنية "ميتافيرس"، من المفترض أن يعزز منتدى معايير ميتافيرس معايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني للواقع المعزز والافتراضي والتقنية الجغرافية المكانية والتقنية ثلاثية الأبعاد.

وفقًا لبيان صحفي سيركز منتدى معايير ميتافيرس على "المشاريع الواقعية والقائمة على العمل" مثل أدوات الهاكاثون والنماذج الأولية لدعم المعايير المشتركة.

كما أنها مهتمة بتطوير "مصطلحات متسقة" للمساحة - حيث لا يستطيع العديد من اللاعبين الاتفاق حتى على ماهية "ميتافيرس"، بالإضافة إلى الشركات الأخرى، يشمل الأعضاء المؤسسون للمجموعة كيانات رئيسية سابقة للميتافيرس مثل World Wide Web Consortium (W3C) ونفيديا وكوالكوم و Sony Interactive Entertainment و Unity، بالإضافة إلى كيانات أحدث مثل Lamina1 ، وهي شركة ناشئة لمدفوعات بلوك تشين شارك في تأسيسها مؤلف Snow Crash نيل ستيفنسون.

ومع ذلك فإنه يفتقد بعض الأسماء الكبيرة، كما يشير Nick Statt من Protocol ، ليس هناك ما يشير إلى أن آبل تعمل على تقنية VR و AR. كما أن Niantic وRoblox ، اللتين خطتا خطوات مبكرة في مزج الألعاب والعوالم الافتراضية غائبة بشكل ملحوظ، قد ينتهي الأمر بمزيد من الأعضاء للانضمام بعد أن تبدأ المجموعة عملها؛ وتتوقع عقد اجتماعاتها الأولى في عام 2022 حسبما نقلت ذا فيرج.

تقول المجموعة في بيان صحفي: "ذكر قادة الصناعة أن إمكانات ميتافيرس ستتحقق على أفضل وجه إذا تم بناؤها على أساس معايير مفتوحة"، "إن بناء ميتافيرس مفتوح وشامل على نطاق واسع يتطلب مجموعة من معايير التشغيل البيني المفتوح."

يعد مصطلح "ميتافيرس" مصطلحًا شاملاً للعوالم الافتراضية ، VR و AR ، والعديد من الحقول الفرعية لديها بالفعل هيئات معايير، وقد انضم بعضها إلى منتدى Metaverse Standards. لا تعني المعايير المفتوحة بالضرورة أن الشركات ستخلق "ميتافيرس" كمساحة مترابطة مثل شبكة الويب العالمية. (على سبيل المثال ، تصف ايبكغ لعبتها فورتنايت بأنها ميتافيرس قائمة بذاتها). يمكن للمعايير المفتوحة ببساطة أن تسهل على المطورين بناء نفس المحتوى لمنصات مختلفة أو للمستخدمين لتصدير البيانات من خدمة إلى أخرى.

ومع ذلك يشير المنتدى إلى الاهتمام بإضفاء الطابع الرسمي على التنمية "ميتافيرس" كحقل موحد. وهو يلمح إلى الشركات الأكثر اهتمامًا بوضع معايير مقبولة لها - أو على الأقل أي الشركات تريد أن يُنظر إليها على أنها تدعم هذه المعايير.