شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لاختبار بيئة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين اليوم الأربعاء قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، حيث تم إطلاق القمر الصناعي للاختبار "تيانشينغ-1" على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1ايه" في الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت بكين، ودخل المدار المخطط له، وسيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي لإجراء تجارب مثل الكشف عن البيئة الفضائية، وتُعد عملية الإطلاق المهمة الـ15 للصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو-1ايه"، وفقاً للمركز، وهو ما أكدت عليه وكالة شينخوا للأنباء.



الصاروخ الصينى

ومن ناحية أخرى تهدف الصين إلى إحضار العينات الصخرية الأولى من المريخ إلى الأرض فى عام 2031، قبل عامين من خطط ناسا للقيام بهذا الإنجاز المنشود.



انطلاق الصاروخ

وأفادت سبيس نيوز بأن مهمة عودة عينات تيانوين -3 الطموحة تم تحديدها هذا الأسبوع من قبل سون زتشو، كبير المصممين للمركبة الفضائية والمركبة الفضائية الصينية الحالية، وفقا لتقرير digitartlend.



بعد انطلاق الصاروخ

ولتحقيق جمع عينات صخرية المريخ وتسليمها، تخطط الصين لإطلاق مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر في أواخر عام 2028 في مهمة تنتهي بتسليم عينات إلى الأرض في يوليو 2031.