الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ثانى أيام فصل الصيف، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26.

حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام قادمة اعتبارا من الأربعاء 22 يونيو 2022 وحتى الاثنين 27 يونيو 2022.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

طقس الأربعاء 22 يونيو

- نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الخميس 23 يونيو

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

طقس الجمعة 24 يونيو

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت 25 يونيو

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد 26 يونيو

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الاثنين 27 يونيو

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.