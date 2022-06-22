شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف قد ينقذ TikTok نفسه من عقوبات الاتحاد الأوروبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي أن تطبيق TikTok الصيني لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة وافق على تعزيز حقوق المستخدمين في الاتحاد الأوروبي ، لتفادي العقوبات المحتملة في قضية أثارتها شكاوى متعددة من مجموعات المستهلكين في الكتلة.

وقالت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) في شكواها لعام 2021 إن TikTok ، التي شهدت نموًا سريعًا في جميع أنحاء العالم ، لا سيما بين المراهقين ، فشلت في حماية الأطفال من الإعلانات المخفية والمحتوى غير المناسب.

وقال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إن الشركة أجرت لاحقًا مناقشات مع المفوضية الأوروبية والشبكة الوطنية لهيئات حماية المستهلك في محاولة لحل المخاوف ووافقت الآن على عدد من التغييرات.

ويتضمن ذلك إدخال خيار إضافي يسمح للمستخدمين بالإبلاغ بسهولة عن الإعلانات التي قد تشجع الأطفال على شراء السلع أو الخدمات أو إقناع والديهم أو غيرهم بشرائها لهم، ولن يُسمح للمحتوى ذي العلامات التجارية بالترويج لمنتجات وخدمات غير ملائمة. من بين الالتزامات الأخرى ، ستوضح الشركة كيفية الحصول على مكافآت من نظامها الأساسي ، وسيتم تمييز الإعلانات المدفوعة في مقاطع الفيديو بشكل أكثر وضوحًا.

وقال ديدييه رايندرز، رئيس هيئة العدل في بيان: "جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة باللعب وفقًا للقواعد والتأكد من أن المستهلكين يمكنهم التعرف بسهولة على المحتوى التجاري ، بما في ذلك عندما يروج لها المؤثرون"، وقال TikTok إنه سيستمر في تحسين ميزاتها.

وقالت أورسولا باشل، نائبة المدير العام لـ BEUC في بيان: "لا يزال تأثير مثل هذه الالتزامات على المستهلكين غير مؤكد إلى حد كبير. على الرغم من أكثر من عام من الحوار مع TikTok ، فإن التحقيق مغلق الآن ، تاركًا المخاوف الكبيرة التي أثارناها دون معالجة".