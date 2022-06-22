شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير "كوبى وبيست".. سر غياب الميزة الأشهر عن أول هاتف آيفون من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع أيفون شوطًا طويلاً منذ طرحه لأول مرة قبل 15 عامًا، حيث يعد أحد أكثر الهواتف الذكية المرغوبة في العالم، فقد عزز مكانة أبل كشركة تكنولوجية عملاقة، إلى جانب منتجات الشركة الأخرى، لكن هل تعلم أن أول iPhone لم يكن به ميزة النسخ واللصق؟ حيث لدى المهندس والمصمم السابق لبرامج أبل Ken Kocienda شيئًا لمشاركته حول سبب عدم تضمين عملاق التكنولوجيا هذه الميزة في الجهاز ، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Mac.

حيث انضم Kocienda لشركة أبل في عام 2001 ، وكان أحد المهندسين الرئيسيين الذين يعملون في مشروع iPhone، ووفقًا له ، لم يتمكن فريق التطوير من تجهيز الميزة بحلول الوقت الذي تم فيه إطلاق أول iPhone. لقد كانوا مشغولين بالفعل في العمل على لوحة المفاتيح الافتراضية لجهاز iPhone ونظام التصحيح التلقائي الخاص بها، وبعد إطلاق أول هاتف iPhone ، قرر Kocienda وفريقه بدء عملهم على خيارات النسخ واللصق ، ولكن الأمر لا يزال يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح الميزة جاهزة للمستخدمين بالفعل.

وبحسب التقرير: "أوضح المهندس أنه توصل إلى فكرة" عدسة مكبرة النص "للسماح للمستخدمين بمعرفة المكان الذي كانوا يشيرون فيه إلى مؤشر النص بالضبط ، وهو أمر بالغ الأهمية لنسخ ولصق النص. ومع ذلك ، حتى مع هذه العدسة المكبرة الافتراضية الكلاسيكية ، انتهى الأمر بالمؤشر وهو يتحرك بين الشخصيات بعد أن رفع المستخدم إصبعه عن الشاشة بسبب الوميض الطبيعي ".

وكان لابد من تطوير "سجل محفوظات اللمس" مما ساعد في الحفاظ على المؤشر في المكان الذي يريده المستخدم حقًا. كيف نجح ذلك هو أنه عندما أزال المستخدمون إصبعهم من الشاشة ، كان النظام قادرًا على اكتشاف موضع الإصبع "مللي ثانية بعد اللمسة الأخيرة" ، مما جعل المؤشر يبقى في تلك البقعة.

وقد تم تقديم ميزة النسخ واللصق أخيرًا عبر iPhone OS 3.0 في عام 2009 ، وتم تثبيتها مسبقًا افتراضيًا على iPhone 3GS.