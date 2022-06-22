شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إرسال فاكس من أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال هناك أوقات قد تحتاج فيها إلى إرسال فاكس، حتى لو كان ذلك مرة واحدة فقط في العام، وإذا كنت بحاجة إلى إرسال فاكس، فلا داعي للحصول على جهاز فاكس مستقل، ولكن باستخدام التطبيق الصحيح، يمكنك إرسال الفاكس من جهاز أيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

هناك عدد من تطبيقات أيفون التي لديها القدرة على إرسال فاكس، ولكن احذر حتى إذا كان التطبيق مجانيًا، فهناك عمومًا رسوم مطلوبة لإرسال فاكس مع التطبيق الذي تختاره.

قد تقدم بعض التطبيقات نسخة تجريبية مجانية محدودة، ولكن بعد الفاكس التمهيدي أو الفترة الزمنية، ستحتاج إلى الدفع مقابل الاشتراك.

إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى إرسال أكثر من فاكس، فقد ترغب في الانتظار حتى تتمكن من إرسالها جميعًا في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما لتجنب الرسوم طويلة الأجل.

يعد iFax خيارًا جيدًا لإرسال فاكس من جهاز أيفون، لأن التطبيق يتضمن إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة سبعة أيام، وإليك كيفية إرسال فاكس باستخدام iFax:

1. قم بتثبيت iFax من متجر التطبيقات.

2. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق، فسيُطلب منك التسجيل في خدمة iFax، اضغط فوق متابعة.

3. لا تحتاج إلى رقم الفاكس الخاص بك لإرسال الفاكسات، لذا تخطى العرض للحصول على رقم.

4. اتصل بحساب موجود أو أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واضغط فوق متابعة.

5. في صفحة iFax الرئيسية، اضغط فوق إنشاء فاكس.

6. أدخل التفاصيل الخاصة بالمستلم، بما في ذلك رقم الفاكس الذي ترسل إليه الفاكس، واسم المستلم وموضوع الفاكس.

7. اضغط على مسح ضوئي أو إضافة مستند.

8. حدد الخيار الذي تفضله:

• مسح المستند ضوئيًا: استخدم كاميرا الهاتف لالتقاط المستند.

• كتابة نص: اكتب الرسالة التي تريد إرسالها بالفاكس.

• البريد الإلكتروني: اتبع التعليمات للعثور على رسالة البريد الإلكتروني التي تريد إرسالها بالفاكس، ثم استخدم زر مشاركة لتطبيق البريد الإلكتروني لمشاركة مرفق البريد الإلكتروني مع تطبيق iFax.

• المعرض: حدد صورة من معرض الكاميرا بهاتفك لإرسالها كفاكس.

• Google Drive أو Dropbox: قم بتنزيل ملف مخزن على خدمة سحابية وإرساله كفاكس.

9. يمكنك عند العودة إلى صفحة الفاكس، أن تضغط فوق مسح ضوئي أو إضافة مستند مرة أخرى ومتابعة إضافة صفحات إلى الفاكس.

يمكن أن يكون كل مرفق نوعًا مختلفًا من المستندات، على سبيل المثال، يمكنك مسح مستند ضوئيًا باستخدام الكاميرا وكذلك كتابة صفحة من النص.

10. عند الانتهاء، اضغط فوق إرسال.