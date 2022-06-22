شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إخفاء قصصك على انستجرام عن مستخدمين محددين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح انستجرام لمتابعيك بمشاهدة قصصك ويتيح لهم معرفة متى يمكن نشر هذه القصص، ففي بعض الأحيان قد لا ترغب في أن يرى بعض المتابعين أو مستخدم معين قصتك، وكحل لهذه المعضلة، أطلق انستجرام ميزة تتيح للمستخدمين إخفاء القصص عن متابعين محددين، ولن يتم إخطارهم كلما نشرت قصة في المستقبل، وفيما يلى دليل تفصيلي يمكن أن يساعدك في منع شخص ما من رؤية قصتك على انستجرام.

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. انتقل إلى ملف تعريف المستخدم الذي تريد إخفاء قصتك عنه.

3.اضغط على قائمة النقاط الثلاث الرأسية الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

4.من القائمة المنسدلة ، انقر فوق خيار إخفاء قصتك.

5.لتأكيد الإجراء ، انقر فوق إخفاء.

كما يتيح لك انستجرام أيضًا إنشاء قائمة بجميع المتابعين الذين لا يمكنهم رؤية قصتك.

1. افتح تطبيق انستجرام على جهازك المحمول.

2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر فوق صورة الملف الشخصي الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

3. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة

4. انقر فوق خيار الإعدادات من القائمة المنسدلة.

5. انتقل إلى خيار الخصوصية.

6. ضمن علامة تبويب التفاعلات ، انقر فوق خيار القصة.

7. اضغط على إخفاء القصة من.

8. حدد المتابعين الذين تريد إخفاء قصتك منهم وتحديث التغييرات.