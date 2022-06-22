شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء حظر شخص ما على فيس بوك.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر فيس بوك فرصة حظر الحسابات أو الحسابات غير الضرورية التي لا تريد أن تكون صديقًا لها. يمكنك حظر حساب وقتما تشاء، ولن يتمكنوا من الوصول إلى ملفك الشخصي على فيس بوك، فعندما تقوم بإلغاء حظر ملف تعريف على فيس بوك ، سيتمكن هذا الشخص من رؤية مشاركاتك العامة مرة أخرى.

و لن تتمكن من إضافتهم كصديق مباشر، بدلاً من ذلك ، سيتعين عليك أنت أو الشخص الذي تم إلغاء حظره إرسال طلب صداقة لك لإعادة الاتصال.

لاحظ أنه إذا قمت بإلغاء حظر ملف تعريف، فلن تتمكن من حظره مرة أخرى لبضعة أيام.

1. على هاتفك الذكي ، افتح تطبيق فيس بوك.

2. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

3. انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات والخصوصية واضغط على الإعدادات.

4. قم بالتمرير لأسفل في قائمة الإعدادات وانتقل إلى علامة التبويب الجمهور والرؤية.

5. ضمن علامة التبويب الجمهور والرؤية ، انقر فوق خيار المنع. ستحصل على قائمة بالأشخاص المحظورين من حسابك على فيس بوك.

6. على الجانب الآخر من اسم الشخص المحظور ، انقر فوق خيار إلغاء الحظر.