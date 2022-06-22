شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات تغيير خلفية شاشة القفل على نظام Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالملل من النظر إلى شاشة القفل نفسها في أجهزة كمبيوتر Mac المحمولة الخاصة بك؟ ليس عليك الالتزام بنفس الخلفية التي استخدمتها أثناء إعداد ملفك الشخصي، حيث يمكنك تغيير مظهر شاشة قفل Mac وقتما تشاء. بعد كل شيء، يحدث أن يظهر على شاشة القفل الخاصة بك، كما أنها أيضًا أسهل طريقة لحفظ بياناتك من أعين المتطفلين غير المرغوب فيها التي تتطفل على الكمبيوتر المحمول.

1. انقر فوق أيقونة Apple في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة

2. انقر فوق "About This Mac".

3. انقر فوق تفضيلات النظام.

4. حدد "الأمان والخصوصية".

5. تحقق من "إظهار رسالة عندما تكون الشاشة مقفلة".

6. اكتب الرسالة التي تريد أن تظهر على شاشة القفل.

7. انقر فوق رمز القفل في أسفل يسار الشاشة.